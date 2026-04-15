Lilia Moretti, esposa de Reimond Manco, con quien mantiene un matrimonio de más de diez años de relación, compartió una conmovedora publicación en redes sociales. Allí expresaba su cariño y amor por el futbolista. “Te admiro, te respeto y doy gracias a Dios por tu vida”, escribió.

Este mensaje fue publicado horas antes de que se emitieran las conversaciones privadas de su esposo con su seguidora, de nombre Maydiel, quien mostró en el programa de Magaly Medina capturas de chat en las que el ‘exjotita’ le pedía imágenes privadas y mantenían conversaciones subidas de tono.

Mensaje de Lilia Moretti a su esposo Reimond Manco. Foto: Instagram.

Esto dedicó Lilia Moretti a Manco horas antes de revelarse sus chats con seguidora

A través de sus historias en Instagram, Lilia Moretti destacó públicamente el compromiso y la entrega de Reimond Manco en la relación. “Para mi esposo. Gracias por ser valiente, aun cuando nadie ve tus batallas. Gracias por esforzarte cada día, aunque estés cansado. Gracias por dar lo mejor de ti cada día. Te admiro, te respeto y doy gracias a Dios por tu vida”, compartió.

Sin embargo, tras la emisión de las polémicas imágenes en ‘Magaly TV: la firme’, donde fue tildado de infiel por Magaly Medina, la madre de los hijos de Manco no ha vuelto a compartir publicaciones ni historias en sus redes sociales. En las fotos familiares que mantiene en Instagram, diversos usuarios criticaron al futbolista y le pidieron a la joven que se separe de él.

Lilia Moretti es la tercera esposa de Reimond Manco. Nació en Tumbes y tiene 35 años. Junto al futbolista crían a cuatro hijos en total: dos de una relación anterior de Moretti y dos fruto de su amor con el deportista.

Magaly muestra comprometedoras conversaciones de Manco con su seguidora

Una seguidora de Reimond Manco, quien administraba sus grupos de WhatsApp, habló con el programa ‘Magaly TV: la firme’, donde mostró conversaciones que mantuvo con el futbolista. En ellas, intercambian material privado y él le escribe mensajes subidos de tono.

Además, la joven afirmó que el propio deportista le contó que su matrimonio con Lilia Moretti es “bien open” y que ella no revisa su celular. También recalcó que conoce personalmente a Manco, aunque afirmó que no han tenido ningún encuentro privado.