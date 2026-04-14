La reciente reconciliación entre Alejandra Baigorria y Said Palao continúa generando comentarios en la televisión local. Esta vez, fue Rebeca Escribens, conductora de 'América espectáculos', quien se pronunció durante la emisión de su programa, luego de que se difundieran imágenes del viaje de la pareja a España.

El episodio cobra relevancia tras el escándalo de infidelidad que involucró a Palao, situación que derivó en una aparente crisis matrimonial. Sin embargo, recientes apariciones públicas y publicaciones en redes sociales evidenciarían una reconciliación que, según la también presentadora de 'América hoy', no ha sido asumida abiertamente por la empresaria textil.

La dura crítica de Rebeca Escribens tras conocer el perdón de Alejandra Baigorria a Said Palao

Durante la transmisión del martes, Rebeca Escribens reaccionó con ironía al ver a la pareja en el aeropuerto. “Muy bien, cargándole la maleta, todo”, comentó inicialmente, antes de profundizar en su postura sobre la relación entre Alejandra Baigorria y Said Palao.

La conductora planteó que la empresaria habría optado por una reconciliación discreta. “Parece que lo ha perdonado por interno, pero no por externo”, sostuvo. En esa línea, añadió que la también influencer evitaría confirmar públicamente la continuidad de su matrimonio por una cuestión de imagen: “Siento que tiene un poco de vergüenza de reconocerlo”.

Escribens reforzó su comentario recordando una frase popular. “Se perdona el pecado, pero no el escándalo”, sugiriendo que el verdadero conflicto no radica solo en la infidelidad, sino en su exposición mediática.

Alejandra Baigorria y Said Palao juntos en España

Pese a la controversia, Alejandra Baigorria y Said Palao fueron vistos juntos en España, donde asistieron a una ceremonia de premiación. En ese contexto, Palao compartió contenido en redes sociales en el que se refirió a Baigorria como “mi amor”, gesto que llamó la atención de seguidores.

Por su parte, la empresaria declaró recientemente que cualquier decisión sobre su relación pertenece al ámbito privado. En ese sentido, evitó responder a críticas y no ofreció detalles sobre el proceso de reconciliación, manteniendo una postura reservada frente al tema.