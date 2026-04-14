HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Rebeca Escribens lanza fuerte comentario tras saber que Alejandra Baigorria perdonó a Said Palao por ampay: "Le da vergüenza reconocerlo"

La conductora Rebeca Escribens cuestionó la actitud de Alejandra Baigorria tras retomar su relación con Said Palao, sugiriendo que evita confirmar públicamente el perdón.

Alejandra Baigorria habría dejado en el pasado el famoso ampay de Said Palao en Argentina. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube
Alejandra Baigorria habría dejado en el pasado el famoso ampay de Said Palao en Argentina. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube

La reciente reconciliación entre Alejandra Baigorria y Said Palao continúa generando comentarios en la televisión local. Esta vez, fue Rebeca Escribens, conductora de 'América espectáculos', quien se pronunció durante la emisión de su programa, luego de que se difundieran imágenes del viaje de la pareja a España.

El episodio cobra relevancia tras el escándalo de infidelidad que involucró a Palao, situación que derivó en una aparente crisis matrimonial. Sin embargo, recientes apariciones públicas y publicaciones en redes sociales evidenciarían una reconciliación que, según la también presentadora de 'América hoy', no ha sido asumida abiertamente por la empresaria textil.

PUEDES VER: Magaly Medina se burla de Alejandra Baigorria por ‘premiar’ a Said Palao con un viaje a España pese a escándalo en yate: “No pudo aguantar más”

lr.pe

La dura crítica de Rebeca Escribens tras conocer el perdón de Alejandra Baigorria a Said Palao

Durante la transmisión del martes, Rebeca Escribens reaccionó con ironía al ver a la pareja en el aeropuerto. “Muy bien, cargándole la maleta, todo”, comentó inicialmente, antes de profundizar en su postura sobre la relación entre Alejandra Baigorria y Said Palao.

La conductora planteó que la empresaria habría optado por una reconciliación discreta. “Parece que lo ha perdonado por interno, pero no por externo”, sostuvo. En esa línea, añadió que la también influencer evitaría confirmar públicamente la continuidad de su matrimonio por una cuestión de imagen: “Siento que tiene un poco de vergüenza de reconocerlo”.

Escribens reforzó su comentario recordando una frase popular. “Se perdona el pecado, pero no el escándalo”, sugiriendo que el verdadero conflicto no radica solo en la infidelidad, sino en su exposición mediática.

PUEDES VER: Alejandra Baigorria gana premio internacional en España y Said Palao se 'derrite' de ternura por ella: "Felicidades, mi amor, te lo mereces"

lr.pe

Alejandra Baigorria y Said Palao juntos en España

Pese a la controversia, Alejandra Baigorria y Said Palao fueron vistos juntos en España, donde asistieron a una ceremonia de premiación. En ese contexto, Palao compartió contenido en redes sociales en el que se refirió a Baigorria como “mi amor”, gesto que llamó la atención de seguidores.

Por su parte, la empresaria declaró recientemente que cualquier decisión sobre su relación pertenece al ámbito privado. En ese sentido, evitó responder a críticas y no ofreció detalles sobre el proceso de reconciliación, manteniendo una postura reservada frente al tema.

Notas relacionadas
Rebeca Escribens se sincera en vivo sobre Christian Domínguez en ‘América hoy’: "Me cae mal su comportamiento"

Rebeca Escribens se sincera en vivo sobre Christian Domínguez en ‘América hoy’: "Me cae mal su comportamiento"

LEER MÁS
Rebeca Escribens revela chats con futbolista Paolo Hurtado tras criticar su matrimonio con Rosa Fuentes: “Ahora todos se la dan de dignos”

Rebeca Escribens revela chats con futbolista Paolo Hurtado tras criticar su matrimonio con Rosa Fuentes: “Ahora todos se la dan de dignos”

LEER MÁS
Rebeca Escribens estalla contra Christian Domínguez por opinar sobre el ampay de Mario Irivarren: "¡Tú no tienes moral para hablar!"

Rebeca Escribens estalla contra Christian Domínguez por opinar sobre el ampay de Mario Irivarren: "¡Tú no tienes moral para hablar!"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
María Pía Vallejos manda duro mensaje a Maju Mantilla tras su llanto por sus salidas con Gustavo Salcedo: "Toca aceptar la realidad"

María Pía Vallejos manda duro mensaje a Maju Mantilla tras su llanto por sus salidas con Gustavo Salcedo: "Toca aceptar la realidad"

LEER MÁS
Liliana Castro Manarelli reaparece en redes y sorprende al exponer su amor por exactriz de ‘Al fondo hay sitio’: “Qué preciosas”

Liliana Castro Manarelli reaparece en redes y sorprende al exponer su amor por exactriz de ‘Al fondo hay sitio’: “Qué preciosas”

LEER MÁS
Tula Rodríguez comparte orgullosa la universidad donde estudia su hija en el extranjero y conmueve con especial momento

Tula Rodríguez comparte orgullosa la universidad donde estudia su hija en el extranjero y conmueve con especial momento

LEER MÁS
Melissa Klug desmiente a su hija Samahara Lobatón tras afirmar que salió de 'La Granja VIP Perú' por contrato: "Lo ha hecho con esa intención"

Melissa Klug desmiente a su hija Samahara Lobatón tras afirmar que salió de 'La Granja VIP Perú' por contrato: "Lo ha hecho con esa intención"

LEER MÁS
Antoñito, hijo de Sheyla Rojas y Antonio Pavón, logra caminar sin ayuda y conmueve a su padre

Antoñito, hijo de Sheyla Rojas y Antonio Pavón, logra caminar sin ayuda y conmueve a su padre

LEER MÁS
Maju Mantilla rompe en llanto al enterarse que Gustavo Salcedo oficializó con María Pía Vallejos: "¿Creen que no me afecta?"

Maju Mantilla rompe en llanto al enterarse que Gustavo Salcedo oficializó con María Pía Vallejos: "¿Creen que no me afecta?"

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Junta Nacional de Justicia inicia investigaciones para destituir a Piero Corvetto

Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y resultados de los partidos de hoy por la fecha 10 del Torneo Apertura

Alianza Lima regresa a la punta de la Liga 1: íntimos ganaron de visita 1-0 ante ADT Tarma por la fecha 10 del Torneo Apertura

Espectáculos

Sharik Arévalo, nueva cantante de Corazón Serrano, se somete a radical cambio: “Ese look te quedó hermoso”

Melissa Klug desmiente a su hija Samahara Lobatón tras afirmar que salió de 'La Granja VIP Perú' por contrato: "Lo ha hecho con esa intención"

Streamer Sacha pasa incómodo momento al intentar subir a carro de César Acuña: fue rechazado por seguridad del político y quedó en la calle

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Junta Nacional de Justicia inicia investigaciones para destituir a Piero Corvetto

Resultados de Elecciones 2026 EN VIVO: Sánchez lucha por el segundo lugar y se disputa voto a voto con Nieto y López Aliaga

Videos evidencian que material electoral no salió de Lurín, pese a anuncio de la ONPE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025