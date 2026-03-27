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Rebeca Escribens revela chats con futbolista Paolo Hurtado tras criticar su matrimonio con Rosa Fuentes: “Ahora todos se la dan de dignos”

“¿Qué está pasando por su mente para continuar con una relación que él destruyó?”, expresó Rebeca Escribens en ‘América hoy’, lo que provocó la respuesta de Paolo Hurtado, quien volvió con su esposa tras el escándalo con Jossmery Toledo.

Paolo Hurtado y Rosa Fuentes decidieron retomar su matrimonio tras escándalo de infidelidad. Foto: Composición LR/Instagram/América Tv.
Paolo Hurtado y Rosa Fuentes decidieron retomar su matrimonio tras escándalo de infidelidad. Foto: Composición LR/Instagram/América Tv.

Rebeca Escribens mostró chats de una conversación con Paolo Hurtado, en los que él le responde luego de que la conductora de ‘América hoy’ criticara en ese programa su aniversario número 13 con su esposa, Rosa Fuentes. Cabe recordar que ambos decidieron retomar su relación tras la infidelidad del futbolista con Jossmery Toledo.  

En la más reciente edición del magazine de América TV, se mostró el extenso mensaje del exfutbolista de la selección peruana, en el que le aclara a la presentadora que ahora es un “hombre distinto” y que todo el mundo se la está dando de perfecto: “Todos se la dan de dignos”, le escribió Hurtado a Escribens.

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Rebeca Escribens y sus chats con Paolo Hurtado tras criticar su matrimonio

Rebeca Escribens cuestionó a Paolo Hurtado en ‘América hoy’ por retomar su matrimonio con la madre de sus hijos tras su escándalo de infidelidad. En ese contexto, la conductora planteó una interrogante en el programa. “Hay una pregunta que yo quiero hacer en este momento. ¿Qué sería, qué está pasando por su mente para continuar con una relación que la destruyó?”, señaló.

Esto no habría sido del agrado de Hurtado, quien decidió escribirle personalmente a Escribens para aclararle que ahora es otra persona. “Señora Rebeca, usted tiene mucha razón con lo que dice. Lo que no sabes es el cambio que uno puede tener. Yo no tengo por qué mencionar las cosas que vengo haciendo para recuperar a mi familia”, escribió en un comienzo.

“Hay gente profesional a mi alrededor que me ha ayudado para ser mejor persona cada día, ahora todo el mundo se la da de digno y todos son perfectos... Créame que me equivoqué y soy el primero en asumir las malas decisiones que tomé”, agregó el deportista, haciendo un mea culpa.

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Paolo Hurtado se habría incomodado de que Rebeca Escribens hable de sus hijos y ella responde

En otra parte de la conversación, Paolo Hurtado dejó entrever su incomodidad porque Rebeca Escribens mencionara a sus hijos en ‘América hoy’. “Otro tema que usted tocó es el tema de mis hijos: Estamos haciendo todo lo posible para que logren ser personas de bien cuando sean grandes. Esto se lo digo con mucho respeto”, concluyó el exfutbolista de Alianza Lima.

Por su parte, Rebeca Escribens decidió responderle y le aclaró que su trabajo es opinar sobre temas de farándula sin ofender a nadie. “Como comprenderás, yo opino de lo que la gente se encarga de hacer público y sin ningún afán de ofender, pero sí de que la gente aprenda y sepa qué no hacer”, señaló la conductora, quien además le solicitó a Hurtado autorización para difundir la conversación en el programa, a lo que él aceptó.

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