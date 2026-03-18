Rebeca Escribens estalla contra Christian Domínguez por opinar sobre el ampay de Mario Irivarren: "¡Tú no tienes moral para hablar!"

Tras el ampay de Mario Irivarren con una mujer que no es Onelia Molina, Rebeca Escribens no dudó en calificar de "caradura" a Christian Domínguez, quien protagonizó varias infidelidades en el pasado.

La conductora Rebeca Escribens se indignó con Christian Domínguez en plena transmisión de 'América Hoy'. | Foto: composición LR/América TV

¡Estalló en vivo! Rebeca Escribens no soportó que Christian Domínguez opinara sobre el ampay de Mario Irivarren. En plena transmisión de 'América Hoy', la conductora mandó a callar al cumbiambero cuando abordaban el caso del chico reality, quien fue expuesto besando a otra mujer que no era Onelia Molina durante una fiesta en Argentina donde también estuvieron presentes Said Palao, esposo de Alejandra Baigorria, y Patricio Parodi.

La presentadora le aseguró al cantante que él no tenía la moral para hablar al respecto, aludiendo a los múltiples escándalos de infidelidad que protagonizó en el pasado.

Todo sucedió en el set de América TV cuando Janet Barboza cometió una infidencia al revelar que le había preguntado directamente a Onelia Molina, fuera de cámaras, qué hacía al lado de un hombre como Mario Irivarren, dejando entrever que ella estaba para aspirar a una pareja superior. Sus palabras provocaron el asombro de Christian Domínguez, quien le consultó a ‘Rulitos’: “¿Así le dijiste?”.

En ese momento, Rebeca Escribens no ocultó su indignación e inmediatamente le dijo al cumbiambero: “Tú cállate, Christian, porque estás pintado acá. ¡Tú no tienes moral para hablar! ¡Cállate, oye!”. El líder de Gran Orquesta Internacional optó por reírse y asegurar que prefería no decir nada, mientras que Edson Dávila ‘Giselo’ lo defendía e insistía en que se pronunciara. En ese sentido, la presentadora reiteró que él no tenía voz en la conversación. “¿Qué vas a opinar tú?”, agregó.

“Eres un caradura”: Rebeca Escribens a Christian Domínguez

Más adelante, Janet Barboza continuó detallando lo que le había dicho personalmente a Onelia Molina. “¿Qué haces tú con Mario Irivarren? Te ha dado demasiadas muestras de desamor… Se siente que no te quiere. Tú eres una chica buena, de su casa; una buena mujer”, recordó. No obstante, la popular ‘Rulitos’ dejó entrever que la odontóloga de profesión se había cegado respecto a su pareja debido a sus sentimientos. “También es verdad que cuando nos enamoramos nos volvemos ciegas, sordas y mudas, y así estaba Onelia, hasta que tuvo que ver imágenes de su novio en chapes y abrazos”, agregó la conductora de 'América Hoy'.

Al respecto, Rebeca Escribens reflexionó sobre el aprendizaje que podría obtener de esta dolorosa experiencia Onelia, quien apenas tiene 26 años. “Creo que todas, de jóvenes, hemos pasado por algún tipo de relación tóxica que nos ha formado para bien porque vamos cogiendo seguridad, vamos tomando al toro por las astas; no volvemos a meter las patas al mismo hueco”, argumentó.

En ese mismo momento, Escribens aprovechó para lanzarle otro dardo al cumbiambero, a quien no dudó en calificar negativamente al verlo sonreír mientras abordaban el ampay. “A mí me cuesta ahorita estar parada al costado de Christian Domínguez porque eres un caradura. Tú estás que te ríes hace rato y eres del mismo clan de Mario Irivarren y Said Palao, y atención porque van a salir más imágenes. Sal de mi vista”, sentenció, mientras el cantante se ocultaba entre bromas detrás de ‘Giselo’.

