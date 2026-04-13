En medio de la atención mediática generada por la aparición pública de Gustavo Salcedo junto a su aún esposa Maju Mantilla durante las Elecciones 2026, María Pía Vallejos decidió pronunciarse para aclarar su postura frente a la situación. Las imágenes de ambos acudiendo al mismo local de votación desataron especulaciones sobre una posible reconciliación.

La veterinaria, vinculada sentimentalmente en la actualidad con Gustavo Salcedo, aseguró que estaba al tanto del encuentro y que no le genera incomodidad. En sus declaraciones, enfatizó que entiende la dinámica familiar entre el empresario y la madre de sus hijos, descartando conflictos a raíz de este episodio.

María Pía Vallejos se pronuncia tras imágenes de Gustavo Salcedo con Maju Mantilla

La aparición conjunta de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo en un contexto público como el proceso electoral despertó interrogantes sobre el estado real de su relación. Sin embargo, la veterinaria de profesión fue clara al restarle dramatismo al momento.

“Yo no pretendo que porque él salga conmigo deje de tener contacto con la mamá de sus hijos. Eso sería ilógico”, expresó Vallejos, quien también sostuvo que las declaraciones previas de Salcedo deben ser suficientes para entender su situación sentimental.

Ante la posibilidad de que el empresario estuviera manteniendo una doble relación, la veterinaria descartó esa versión y señaló que no se prestará a especulaciones. Según explicó, de existir una actitud afectiva evidente entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo, su percepción sería distinta.

“Si los hubieran visto de la mano o cariñosos, sería otra historia, pero no es el caso”, afirmó, reforzando su postura frente a los rumores.

María Pía Vallejos disfruta de sus salidas con Gustavo Salcedo

Pese a la exposición pública del caso, María Pía Vallejos confirmó que continúa saliendo con Gustavo Salcedo y que atraviesan una etapa positiva. La joven destacó que, por ahora, la relación se mantiene estable y sin señales que le generen desconfianza.

“Yo tengo claros sus sentimientos”, sostuvo, aunque también dejó en claro que no idealiza la situación. “No pongo las manos al fuego por nadie. Si algo pasa, sea bueno o malo, ya tomaré decisiones”, añadió, evidenciando una postura prudente.

Además, evitó pronunciarse sobre teorías que sugieren que la aparición pública de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo podría responder a una estrategia mediática relacionada con proyectos televisivos. “No tengo idea de cómo se manejan esas cosas”, indicó.