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Magaly Medina expone "otro viaje de solteros" de Said Palao y Mario Irivarren a Colombia: "El año pasado por estas fechas"

La conductora Magaly Medina sorprende con una nueva revelación. Según la información que expuso, el viaje a Colombia se dio poco antes de la boda de Said Palao con Alejandra Baigorria.

Según información expuesta por Magaly Medina, el viaje se dio poco más de un mes antes de la boda de Said Palao y Alejandra Baigorria.
Según información expuesta por Magaly Medina, el viaje se dio poco más de un mes antes de la boda de Said Palao y Alejandra Baigorria. | Foto: composición LR/ATV

Magaly Medina continúa con sus explosivas revelaciones. Tras exponer el ampay de Said Palao y Mario Irivarren en Argentina con mujeres que no eran sus respectivas parejas, la ‘Urraca’ reveló que los influencers tuvieron otro viaje al extranjero con el mismo grupo de amigos el año pasado.

Según contó la periodista de espectáculos en su programa 'Magaly TV, la firme', la escapada de los modelos se dio a Colombia por estas mismas fechas, pero en 2025. Junto a ellos también estuvieron Patricio Parodi y Francho Sierralta, con quienes protagonizaron el escándalo en tierras argentinas que ha remecido a la farándula nacional.

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Magaly Medina expone viaje de Said Palao y Mario Irivarren a Colombia

“Ellos, los 'Cuatro Fantásticos', viajaron ya antes. El año pasado, por estas fechas, entre el 13 y 17 de marzo de 2025, ellos viajaron a Colombia”, manifestó Magaly, mientras mostraba en pantallas detalles de los vuelos de los influencers.

Según la información compartida por la periodista de espectáculos, este acontecimiento tuvo lugar poco más de un mes antes de la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. Recordamos que la pareja se casó por todo lo alto en Lima el 26 de abril de 2025 en compañía de sus amigos más cercanos, como Mario Irivarren, quien asistió con su entonces pareja, Onelia Molina.

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“Otro viaje de solteros”: Magaly Medina cuestiona a Said Palao y Mario Irivarren

La conductora calificó como “viaje de solteros” a la escapada que se dieron los cuatro amigos a Colombia. Un detalle que también resaltó fue que, al igual que sucedió con el viaje a Argentina, mantuvieron discreción en sus redes respecto a estas vacaciones. “Tuvieron otro viaje de solteros, donde tampoco publicaron nada Patricio Parodi, Said Palao, Mario Irivarren y Francho Sierralta”, agregó.

En esa línea, Magaly aprovechó para cuestionar a Sierralta, el empresario que celebró su despedida de soltero en Argentina junto a los influencers tres meses después de su matrimonio y a quien captaron besando en esa fiesta a otra mujer que no era su esposa. “Ahí no se había casado porque él ha tenido sus dos despedidas de soltero ya casado. Nueva moda. ¿Despedida de soltero después de haberte casado? ¿Para qué te casaste, para empezar?”, criticó.

Más adelante, la ‘Urraca’ agregó: “Este fue un viajecito y ahora que los hemos visto como los 'Cuatro Fantásticos' se divierten, seguramente le dice: 'Ay, vamos a un viaje de amigos a Colombia'. A Colombia todavía. Ahí se fueron el año pasado por estas fechas. O sea que ellos tienen unos días libres al año, que sus mujeres ya saben”.

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