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Participantes de 'La Granja VIP Perú' dejan el encierro total después de un mes para votar en las Elecciones 2026: proceso es transmitido en vivo

Los concursantes celebraron su salida del set de 'La Granja VIP Perú'. Mónica Torres incluso lloró de la emoción tras ejercer su voto y revelar cómo vivió esta experiencia con el apoyo de sus fans.

Tras la noche de eliminación, los participantes de 'La Granja VIP' salieron a votar este domingo 12 de abril.
Tras la noche de eliminación, los participantes de 'La Granja VIP' salieron a votar este domingo 12 de abril. | Foto: composición LR/Panamericana

Los participantes de 'La Granja VIP Perú' dejaron el encierro por primera vez en un mes para cumplir con su deber cívico en las Elecciones 2026. Tras una intensa noche de eliminación que culminó con la salida de Melissa Klug, los concursantes que aún permanecen en competencia por el premio de S/100.000 acuden este domingo 12 de abril a sus respectivos locales de votación, con excepción del ciudadano argentino Pablo Heredia y de Pati Lorena.

El recorrido desde la partida del set de Panamericana TV hasta la llegada a las urnas es transmitido en vivo, lo que ha generado gran expectativa entre los espectadores sobre este singular momento en la historia del reality.

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Participantes de 'La Granja VIP Perú' salen a votar

Los concursantes no ocultaron su entusiasmo al salir del encierro, distribuidos en dos buses. En el primero viajaron Cristian Martínez Guadalupe 'Cri Cri', Mónica Torres, Renato Rossini y las integrantes del 'Team Víboras', Samahara Lobatón y Shirley Arica. El segundo vehículo estuvo ocupado por los representantes del 'Team Reales': Gabriela Herrera, Diego Chávarri, Pamela López, Paul Michael y Mark Vito.

“¡Por fin! Libres e independientes por la voluntad de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende”, exclamó emocionada López, evocando la célebre frase de José de San Martín al proclamar la independencia del Perú. Por su parte, Vito —quien obtuvo la ciudadanía peruana en 2009— aprovechó las cámaras para enviar un mensaje al público y pedir apoyo para su equipo. “La gente que chambea debe ganar, la gente que habla educadamente”, declaró con firmeza.

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Mónica Torres es la primera en votar y llora de emoción tras recibir apoyo del público

Luego de que tomaran sus desayunos en los carros, Mónica Torres fue la primera de 'La Granja VIP Perú' en llegar a su local. La renombrada actriz ingresó sin contratiempos al colegio asignado junto al staff, sin imaginar que el camarógrafo recibiría un llamado de atención en plena transmisión en vivo de parte de un agente de la Policía Nacional del Perú, quien le recordó que estaba prohibido grabar.

Más allá de ese incidente, cuando la intérprete volvió a su bus, se quebró al compartir que las personas le brindaron su apoyo por su participación en el reality y que incluso en su mesa de votación habían estado aguardando su llegada con entusiasmo. “Todo el mundo me hacía así (señal de corazón con las manos. Hasta la jefa de mesa me dijo: ‘Te estábamos esperando’”, contó entre lágrimas, mientras Shirley Arica y Samahara Lobatón se conmovían por su experiencia.

Posteriormente, Arica y Paul Michael fueron sorprendidos en las afueras de sus respectivos locales por seguidores que se emocionaron al reconocerlos.

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