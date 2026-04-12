Influencer Phillip Chu Joy impacta al regalar PS5 a los miembros de mesa donde votó

Phillip Chu Joy es uno de los creadores de contenido sobre videojuegos más populares en Perú. Foto: Instagram.

Phillip Chu Joy es uno de los creadores de contenido sobre videojuegos más populares en Perú. Foto: Instagram.

Phillip Chu Joy sorprendió a los tres miembros de mesa donde votó en estas elecciones 2026 al regalarles una PlayStation 5 (PS5) a cada uno. El popular creador de contenido contó en sus redes sociales que entregó los obsequios tras emitir su voto, el cual calificó como una jornada ordenada y rápida. “No había nadie en cola y voté en menos de 1 minuto”, expresó.

El influencer peruano de tecnología también señaló que les entregó una lonchera con snacks, así como un vale para que puedan canjear la lujosa consola de videojuegos cuando lo consideren conveniente.

¿Cómo reaccionaron los miembros de mesa tras recibir una PS5 de Phillip Chu Joy?

Phillip Chu Joy, de 37 años, decidió mantener en privado la reacción de los tres miembros de mesa a quienes les entregó el vale de PS5, así como la identidad de los afortunados. Solo dejó constancia en sus redes sociales de que cumplió con la promesa que se había hecho en 2022.

“Ya voté y ya entregué las loncheritas con el vale para canjear las PS5. Felizmente, todas las mesas de mi local estaban operativas y no había casi nadie en la cola, así que voté en menos de 1 minuto. Ahora a casa a cocinar. Mucha suerte a todos los que votan en locales donde hubo demoras y no llegó el material a tiempo”, escribió el influencer en redes sociales.

¿Quién es Phillip Chu Joy y por qué es tan famoso en las redes sociales?

Phillip Chu Joy es un influencer peruano con raíces chinas y estadounidenses que inició como productor del programa de noticias de tecnología y videojuegos, Tec.com.pe.

Luego pasó a liderar una de las comunidades digitales más activas en Perú gracias a sus peculiares sorteos de autos y departamentos, una dinámica que hoy intentan replicar figuras como Jorge Luna y Alejandra Baigorria.