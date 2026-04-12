HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados flash: Keiko Fujimori 16,6% | Roberto Sánchez 12,1% | Ricardo Belmont 11,8%
Resultados flash: Keiko Fujimori 16,6% | Roberto Sánchez 12,1% | Ricardo Belmont 11,8%     Resultados flash: Keiko Fujimori 16,6% | Roberto Sánchez 12,1% | Ricardo Belmont 11,8%     Resultados flash: Keiko Fujimori 16,6% | Roberto Sánchez 12,1% | Ricardo Belmont 11,8%     
EN VIVO

Elecciones generales 2026 en vivo: minuto a minuto del proceso electoral | #EleccionesXLR

Espectáculos

Influencer Phillip Chu Joy impacta al regalar PS5 a los miembros de mesa donde votó

El creador de contenido Phillip Chu Joy premió con una PlayStation 5 a cada una de las tres personas que formaron parte de la mesa de sufragio donde emitió su voto.  

Phillip Chu Joy es uno de los creadores de contenido sobre videojuegos más populares en Perú. Foto: Instagram.
Phillip Chu Joy es uno de los creadores de contenido sobre videojuegos más populares en Perú. Foto: Instagram.

Phillip Chu Joy sorprendió a los tres miembros de mesa donde votó en estas elecciones 2026 al regalarles una PlayStation 5 (PS5) a cada uno. El popular creador de contenido contó en sus redes sociales que entregó los obsequios tras emitir su voto, el cual calificó como una jornada ordenada y rápida. “No había nadie en cola y voté en menos de 1 minuto”, expresó.  

El influencer peruano de tecnología también señaló que les entregó una lonchera con snacks, así como un vale para que puedan canjear la lujosa consola de videojuegos cuando lo consideren conveniente.

PUEDES VER: Phillip Chu Joy revela cómo la muerte de su padre lo inspiró a ayudar a miles de familias peruanas: “Me emociona dar”

lr.pe

¿Cómo reaccionaron los miembros de mesa tras recibir una PS5 de Phillip Chu Joy?

Phillip Chu Joy, de 37 años, decidió mantener en privado la reacción de los tres miembros de mesa a quienes les entregó el vale de PS5, así como la identidad de los afortunados. Solo dejó constancia en sus redes sociales de que cumplió con la promesa que se había hecho en 2022.

“Ya voté y ya entregué las loncheritas con el vale para canjear las PS5. Felizmente, todas las mesas de mi local estaban operativas y no había casi nadie en la cola, así que voté en menos de 1 minuto. Ahora a casa a cocinar. Mucha suerte a todos los que votan en locales donde hubo demoras y no llegó el material a tiempo”, escribió el influencer en redes sociales.

PUEDES VER: Phillip Chu Joy sorprende a sus trabajadores con canasta navideña que incluye laptop gamer: "La mejor del 2025"

lr.pe

¿Quién es Phillip Chu Joy y por qué es tan famoso en las redes sociales?

Phillip Chu Joy es un influencer peruano con raíces chinas y estadounidenses que inició como productor del programa de noticias de tecnología y videojuegos, Tec.com.pe.

Luego pasó a liderar una de las comunidades digitales más activas en Perú gracias a sus peculiares sorteos de autos y departamentos, una dinámica que hoy intentan replicar figuras como Jorge Luna y Alejandra Baigorria.  

Notas relacionadas
¡Cuidado con las estafas! Compra una PS5 en línea, pero al abrir la caja descubre algo inesperado

¡Cuidado con las estafas! Compra una PS5 en línea, pero al abrir la caja descubre algo inesperado

LEER MÁS
¿Cómo identificar el puerto HDMI principal de tu Smart TV?: úsalo para conectar tu PS5 u otra consola

¿Cómo identificar el puerto HDMI principal de tu Smart TV?: úsalo para conectar tu PS5 u otra consola

LEER MÁS
¿Te regalaron una PS5 por Navidad? Estos son los mejores juegos gratis disponibles en 2024

¿Te regalaron una PS5 por Navidad? Estos son los mejores juegos gratis disponibles en 2024

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magaly Medina vive tenso momento con personal de la ONPE tras votar en las Elecciones Generales 2026: “Con lo mal que han trabajado hoy”

Magaly Medina vive tenso momento con personal de la ONPE tras votar en las Elecciones Generales 2026: “Con lo mal que han trabajado hoy”

LEER MÁS
Antoñito, hijo de Sheyla Rojas y Antonio Pavón, logra caminar sin ayuda y conmueve a su padre

Antoñito, hijo de Sheyla Rojas y Antonio Pavón, logra caminar sin ayuda y conmueve a su padre

LEER MÁS
Mónica Zeballos revela las exitosas carreras que siguieron sus dos hijos y a qué se dedican en Estados Unidos

Mónica Zeballos revela las exitosas carreras que siguieron sus dos hijos y a qué se dedican en Estados Unidos

LEER MÁS
Ducelia Echevarría sorprende al dejarlo todo y reinventarse lejos de Lima: "Soy millonaria"

Ducelia Echevarría sorprende al dejarlo todo y reinventarse lejos de Lima: "Soy millonaria"

LEER MÁS
Exparticipante de 'Combate' acusa a la argentina Yamila Piñero de faltarle el respeto a peruanos: "La más clasista"

Exparticipante de 'Combate' acusa a la argentina Yamila Piñero de faltarle el respeto a peruanos: "La más clasista"

LEER MÁS
Gustavo Salcedo confirma por primera vez su relación con María Pía Vallejos tras viajar con Maju Mantilla a Colombia

Gustavo Salcedo confirma por primera vez su relación con María Pía Vallejos tras viajar con Maju Mantilla a Colombia

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Amazonas, según conteo oficial de la ONPE?

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Ica, según conteo de la ONPE?

Resultados elecciones 2026 EN VIVO: Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Ricardo Belmont lideran el flash electoral

Espectáculos

Onelia Molina contará su verdad a Maju Mantilla tras infidelidad de Mario Irivarren: “Me he sentido muy triste y muy defraudada”

Mónica Zeballos revela las exitosas carreras que siguieron sus dos hijos y a qué se dedican en Estados Unidos

Pablo Heredia sorprende con confesión sobre Shirley Arica tras apasionados besos: "Es todo lo contrario a lo que estoy buscando"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Amazonas, según conteo oficial de la ONPE?

Resultados de las Elecciones Presidenciales 2026: ¿cómo votó Ica, según conteo de la ONPE?

Resultados elecciones 2026 EN VIVO: Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Ricardo Belmont lideran el flash electoral

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025