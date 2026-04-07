La influencer Onelia Molina generó gran repercusión al revelar que se sometió a una prueba de enfermedad de transmisión sexual (ETS), luego de su ruptura con Mario Irivarren. La decisión se conoce semanas después de la difusión del ampay de Mario Irivarren, en el que fue captado en un yate en Argentina junto a otras mujeres.

Las imágenes del episodio circularon ampliamente en redes sociales y programas de espectáculos, marcando el fin de la relación entre Mario Irivarren y Onelia Molina. En ese contexto, la también creadora de contenido optó por priorizar su bienestar físico y emocional, lo que fue destacado por sus seguidores.

Onelia Molina se hace prueba de ETS tras ampay de Mario Irivarren

Onelia Molina explicó que acudió a consulta ginecológica para realizarse una evaluación completa, que incluyó una prueba de ETS. Según detalló, su decisión responde a la necesidad de tomar control sobre su salud tras lo ocurrido con Mario Irivarren.

A través de sus redes sociales, la influencer compartió un mensaje que llamó la atención de su comunidad: “Hay cosas que no se ven”, escribió, en alusión a infecciones que pueden no presentar síntomas visibles. Además, mencionó que algunas condiciones, como el virus del papiloma humano (VPH), solo pueden detectarse mediante controles médicos especializados.

“A veces eliges a alguien más y te olvidas de ti. Confías, entregas, apuestas, hasta que un día entiendes que no todo lo que das, vuelve”, posteó en su Instagram.

Onelia Molina habla sobre el amor propio

En paralelo, Onelia Molina compartió una reflexión enfocada en el amor propio y el cuidado personal, reforzando el mensaje tras el ampay de Mario Irivarren. En su publicación, destacó la importancia de priorizar el bienestar integral.

“Elegirme… también es cuidar mi microbiota, mi equilibrio, mi bienestar ginecológico”, escribió, dejando ver una mirada más profunda sobre el autocuidado. La influencer también hizo referencia al impacto emocional de lo vivido, al señalar: “después de todo lo que viví”.

Finalmente, Onelia Molina enfatizó que el cuidado personal no debe postergarse. “Si no te cuidas tú, nadie lo hará por ti”, advirtió, consolidando un mensaje que trasciende el contexto de su ruptura con Mario Irivarren y apunta a la responsabilidad individual sobre la salud.