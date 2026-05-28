La administración de Trump habría instruido a fiscales federales en Miami a no investigar a Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, según fuentes citadas | AFP

La administración de Trump habría instruido a fiscales federales en Miami a no investigar a Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, según fuentes citadas | AFP

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La administración de Donald Trump habría ordenado discretamente a fiscales federales de Miami no continuar investigaciones penales relacionadas con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, según funcionarios actuales y antiguos citados por AP. La medida se produjo mientras Estados Unidos busca consolidar relaciones con Caracas tras la captura de Nicolás Maduro y la apertura del sector petrolero venezolano a empresas estadounidenses.

Aunque el Departamento de Justicia aseguró que “nunca hubo una investigación en su contra que pudiera ser clausurada”, documentos de la DEA revisados previamente por AP muestran que Rodríguez figuraba desde 2018 en expedientes vinculados a presunto narcotráfico, lavado de dinero y operaciones financieras irregulares. “A todos se les ha dicho que se retiren”, afirmó uno de los exfuncionarios bajo condición de anonimato.

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Casa Blanca prioriza estabilidad y petróleo venezolano

De acuerdo con AP, la instrucción tuvo como objetivo evitar obstáculos en los esfuerzos de EE. UU. "para estabilizar Venezuela" y fortalecer el nuevo vínculo político con la presidenta. La suspensión de la presión judicial coincidió con el levantamiento de sanciones y con su reconocimiento como única jefa de Estado venezolana por parte de Washington.

Donald Trump elogió públicamente a la dirigente después del traslado de Nicolás Maduro a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico. “Está haciendo un gran trabajo”, escribió el mandatario estadounidense en redes sociales a comienzos de marzo. “¡El petróleo está empezando a fluir, y es muy grato ver la profesionalidad y la dedicación entre ambos países!”, añadió.

El acercamiento también abrió espacio a reuniones de autoridades venezolanas con empresarios energéticos estadounidenses. En los últimos meses, la exfuncionaria del régimen chavista encabezó actos con compañías petroleras interesadas en operar en las mayores reservas de crudo del mundo. Delegaciones lideradas por el secretario de Energía, Chris Wright, y el secretario del Interior, Doug Burgum, participaron en varias visitas oficiales.

Los registros de la DEA señalan además que la dirigente venezolana apareció en investigaciones abiertas en Miami, Tampa, Phoenix y Nueva York. Un informante aseguró en 2021 que utilizaba hoteles en Isla Margarita “como tapadera para lavar dinero”. Asimismo, surgieron menciones acerca de presuntos vínculos con Alex Saab, empresario colombiano acusado anteriormente de lavado de activos.

Senadores demócratas cuestionan alivio de sanciones a Venezuela

El cambio de postura generó críticas dentro del Partido Demócrata. La senadora Jeanne Shaheen, integrante del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, cuestionó el alivio de sanciones contra Delcy Rodríguez y reclamó explicaciones a Marco Rubio y Scott Bessent.

En una carta firmada junto a Elizabeth Warren, Shaheen afirmó que la líder del país caribeño sigue siendo “una figura central en el régimen represivo de Nicolás Maduro”. Las legisladoras sostuvieron que no existen señales concretas de restauración democrática que justifiquen las concesiones otorgadas por la Casa Blanca.

Rick de la Torre, exjefe de estación de la CIA en Caracas, declaró a AP que la decisión encaja con los objetivos estratégicos de Trump. “Estados Unidos le está brindando un respiro y alicientes con el fin de sentar las bases de la democracia y la inversión”, aseveró. Sin embargo, advirtió que “en algún momento tendrá que rendir cuentas ante la justicia”.

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Rodríguez supera plazo de 90 días sin llamar a elecciones

El acercamiento diplomático coincidió con el retraso en la convocatoria de elecciones presidenciales en Venezuela. Delcy Rodríguez superó el límite de 90 días establecido por el Tribunal Supremo venezolano para ejercer el cargo de manera interina tras la caída de Maduro.

“No lo sé. En algún tiempo”, respondió luego de ser consultada por un periodista sobre la fecha de los comicios. Mientras tanto, las conversaciones de un calendario electoral quedaron relegadas frente a las prioridades energéticas y financieras entre Caracas y Washington.

La administración Trump además habría frenado indagaciones similares contra el presidente colombiano Gustavo Petro. Según reportes citados por AP y The New York Times, fiscales estadounidenses habían evaluado información sobre supuestos nexos con narcotraficantes antes de suspender esas pesquisas.