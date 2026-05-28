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Este pueblo de EE. UU. busca nuevos vecinos: terrenos gratis, servicios instalados y ayuda económica para familias

Además, se ofrecen incentivos económicos para familias con hijos que se inscriban en las escuelas locales, con ayudas que pueden alcanzar hasta 1.750 dólares, dependiendo del número de niños.

Un pueblo de Nebraska, Curtis, ofrece terrenos gratuitos y apoyo económico para atraer nuevos habitantes y frenar la pérdida de población en su comunidad rural.
Un pueblo de Nebraska, Curtis, ofrece terrenos gratuitos y apoyo económico para atraer nuevos habitantes y frenar la pérdida de población en su comunidad rural. | Foto: The City of Curtis
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Un pequeño pueblo del estado de Nebraska, en Estados Unidos, lanzó una propuesta poco habitual para atraer nuevos habitantes: ofrece terrenos gratuitos, infraestructura básica ya instalada y apoyo económico para familias con hijos. La iniciativa busca frenar la pérdida de población y darle nuevo impulso a una comunidad rural que actualmente cuenta con cerca de 800 habitantes.

Se trata de Curtis, una localidad ubicada en el corazón de las grandes llanuras estadounidenses. Con paisajes abiertos, praderas y una vida alejada del ritmo urbano, el pueblo apunta especialmente a familias jóvenes y personas interesadas en mudarse a un entorno más tranquilo, con la condición de establecerse de manera permanente.

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¿Cómo funciona el programa que entrega terrenos gratis?

El plan consiste en otorgar lotes sin costo a quienes deseen construir una vivienda y radicarse en Curtis. Los terrenos ya cuentan con servicios básicos e infraestructura preparada, lo que facilita el inicio del proyecto habitacional para quienes sean seleccionados dentro del programa.

La mayoría de los lotes dispone de calles pavimentadas, conexión de agua potable, electricidad y acceso a otros servicios esenciales. A cambio, quienes accedan al beneficio deben comprometerse a construir su casa dentro de un plazo de dos años y vivir en la localidad. El objetivo principal es fomentar el crecimiento poblacional y sostener el desarrollo comunitario a largo plazo.

El Colegio de Agricultura Técnica de Nebraska

El Colegio de Agricultura Técnica de Nebraska, ubicada en Curtis.

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¿Qué ayuda económica ofrece y cuáles son las condiciones para mudarse?

Además del terreno gratuito, Curtis brinda incentivos económicos para familias con hijos que se integren al sistema educativo local. Según la información oficial difundida por el municipio, el monto varía según la cantidad de niños inscritos en las escuelas del pueblo: hasta 750 dólares para familias con un hijo, 1.250 dólares para quienes tengan dos hijos y 1.750 dólares para familias con tres o más.

Pese a estos beneficios, mudarse implica asumir ciertos compromisos. Los nuevos residentes deben financiar la construcción de la vivienda, cumplir con los requisitos urbanísticos establecidos por la localidad, pagar los servicios correspondientes y fijar residencia permanente en el pueblo. Con esta estrategia, Curtis busca atraer nuevos vecinos, mantener activas sus escuelas y asegurar la continuidad de una comunidad rural que intenta seguir creciendo lejos de las grandes ciudades.

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