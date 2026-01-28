Isabel Pantoja envía un emotivo saludo a sus fans peruanos, a solo dos meses de su esperado concierto en Lima programado para el 27 de abril en Costa 21. Fotos: difusión | Fotos: difusión

A dos meses del concierto de Isabel Pantoja en Lima, la cantante española se dio un tiempo para mandar un saludo a sus fans peruanos, quienes esperan con ansias el espectáculo de la artista ícono de la música en español, el cual está programado para el 27 de abril en Costa 21. Las entradas para el concierto están disponibles en la web de Teleticket.

La cantante española ha reconfirmado su esperado concierto en Perú con este mensaje donde invita a celebrar sus 50 años de carrera musical en nuestro país este 2026. Además de asegurar que ama el país, Pantoja prometió que ofrecerá un show con todo el corazón.

Isabel Pantoja emociona a fanáticos peruanos



A través de las redes sociales de Work Shows, la empresa encargada de realizar el concierto de Isabel Pantoja en Costa 21, compartió el saludo que la española envió a los peruanos, a quienes les pidió que la acompañen en su retorno a Lima.

“Mis queridos fans de Perú, país al que tanto amo, que llevó en mi corazón, que os quiero con el alma. Muy pronto volveré a estar con todos ustedes. Que sepáis que lo haré con todo mi corazón y con muchísimas ganas de cantar. (Beso) os espero”, expresó la intérprete europea.

Isabel Pantoja llegará a Lima con todos sus éxitos



Isabel Pantoja, quien pronto cumplirá 70 años, interpretará sus mejores temas. No faltarán canciones como ‘Así fue’, ‘Era mi vida él’, ‘Se me enamora el alma’, ‘Hoy quiero confesarme’, ‘Marinero de luces’, entre otros clásicos que la han llevado a lo más grande de la música. Además, el nuevo espectáculo de la española en Lima traerá a los escenarios sus canciones recientes.

Reconocida como una de las figuras más influyentes de la música española, Pantoja ha lanzado treinta álbumes y ha vendido más de treinta millones de discos. Ha obtenido ciento cincuenta discos de platino y cincuenta discos de oro por ventas de álbumes, tres discos de platino por ventas de DVD y un Disco de Arte otorgado en Puerto Rico en 2023.

