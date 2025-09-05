HOYSuscripcion LR Focus

Lita Pezo celebrará sus 10 años de carrera con un gran concierto en Lima: “Será una noche para agradecer”

Lita Pezo, que ha tenido una exitosa carrera y ha representado a Perú en festivales internacionales, promete una noche de recuerdos y sorpresas para todos sus fans en Lima.

Lita Pezo celebrará sus 10 años de carrera musical el 28 de noviembre en el Parque de la Exposición, con un espectáculo de gran formato y banda en vivo. Foto: difusión.
Lita Pezo celebrará sus 10 años de carrera musical el 28 de noviembre en el Parque de la Exposición, con un espectáculo de gran formato y banda en vivo. Foto: difusión. | Foto: difusión.

El próximo 28 de noviembre, el anfiteatro del Parque de la Exposición será escenario que albergará a Lita Pezo y a sus músicos por sus 10 años de carrera artística. La artista selvática que conquistó al Perú con su voz y carisma celebrará su aniversario con un espectáculo de gran formato, acompañado de banda en vivo, invitados de lujo y un repertorio que recorrerá lo mejor de su carrera. Las entradas están a la venta en Teleticket.

El concierto que Lita Pezo ofrecerá el 28 de noviembre, a partir de las 8:00 p.m., tendrá como concepto un viaje musical por estos 10 años de carrera, con arreglos especiales, estrenos y la participación de artistas invitados que forman parte de la historia de la cantante que años atrás representó al país en Viña del Mar. Aunque no ganó ninguna gaviota, dejó en alto el nombre del Perú.

“Este concierto en el Parque de la Exposición es mi manera de agradecer a la música y a todas las personas que han creído en mí desde el inicio. Quiero que sea una noche para cantar juntos, recordar los momentos más lindos y también compartir nuevas sorpresas”, señaló Lita Pezo en una nota de prensa enviada por su equipo de trabajo.

Lita Pezo agradece por un gran 2025

A lo largo de este 2025, Lita Pezo ha ofrecido memorables presentaciones en Lima, Tacna, Ilo y cerró agosto con un emotivo concierto en Iquitos, su tierra natal, donde fue recibida por sus fans. Estas fechas marcaron el inicio de una intensa gira que ahora la llevará por escenarios internacionales, como Bolivia y Ecuador.

“Este 2025 es para mí un año de mucho crecimiento, tanto en el ámbito personal como artístico. Estoy muy agradecida de llevar mi música dentro y fuera del Perú. El 28 de noviembre será un reencuentro con mi gente de Lima y una noche para agradecer por todo lo que hemos vivido juntos en esta década”, agregó la cantante iquiteña. 

Trayectoria de Lita Pezo

Nacida en 1999 en Iquitos, Lita mostró su talento desde los siete años y pronto se convirtió en una figura reconocida en escenarios regionales. Su despegue nacional llegó en 2013, cuando fue semifinalista de ‘Perú tiene talento’. Desde entonces, su camino ha estado marcado por éxitos: en 2014 ganó ‘Yo Soy Kids’ imitando a Isabel Pantoja, en 2017 brilló en ‘Los 4 Finalistas’ y, en 2021, se consolidó como “consagrada” en ‘Yo Soy: Grandes Batallas Internacional’. 

El 2022 fue un año decisivo al coronarse ganadora de ‘La voz Perú’ junto a su maestra Eva Ayllón, a pesar de que una edición antes no puso pasar la etapa de casting. En 2024, Lita representó al país en la gran final del Festival de Viña del Mar, dejando en alto el nombre del Perú. Ese mismo año mostró otra faceta de su personalidad en ‘El gran chef famosos’, donde conquistó al público con su simpatía y autenticidad.

