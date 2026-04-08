La actriz y presentadora Tula Rodríguez sorprendió a sus seguidores al compartir un emotivo mensaje sobre la nueva etapa que vivirá su familia. A través de sus redes sociales, la figura pública confirmó que su única hija, Valentina Carmona, dejará el Perú para iniciar estudios en el extranjero, lo que ha generado un impacto emocional en la también empresaria.

El anuncio fue realizado mediante un video publicado en Instagram, donde la actriz de América TV se mostró vulnerable y sincera sobre este cambio en su vida. La noticia rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron la fortaleza de la conductora frente a la partida de su hija en un momento que describió como “difícil” pero necesario.

Tula Rodríguez triste por la pronta partida de Valentina al extranjero por estudios

En su mensaje, Tula Rodríguez expresó la mezcla de emociones que enfrenta ante la partida de Valentina Carmona, quien viajará fuera del país para continuar su formación académica. La conductora confesó que, aunque siente orgullo por el futuro de su hija, no puede evitar experimentar tristeza por la distancia.

“Este es un video difícil… estoy contenta, pero no sé si realmente lo estoy”, señaló al inicio de su publicación, evidenciando el impacto emocional de este proceso. La relación cercana entre madre e hija ha sido un pilar fundamental en su vida, especialmente al haber formado un hogar de dos durante varios años.

Asimismo, resaltó la confianza que tiene en la crianza que le ha brindado. Según indicó, su hija cuenta con valores sólidos que le permitirán desenvolverse de manera independiente en el extranjero. La conductora también destacó que este cambio representa una oportunidad de crecimiento personal y profesional para la joven.

“Estoy segura de que le esperan cosas maravillosas”, añadió, dejando en claro que, pese a la distancia, seguirá acompañando a su hija en cada etapa.

Tula Rodríguez recuerda a Javier Carmona en estos momentos

Durante su reflexión, Tula Rodríguez también evocó a su fallecido esposo, Javier Carmona, quien años atrás había anticipado este momento. La conductora recordó una conversación ocurrida cuando su hija iniciaba su etapa escolar, en la que él aseguró que Valentina Carmona estudiaría en el extranjero.

“Él me decía: ‘Valentina se va a ir fuera, prepárate’. Y yo le respondía que no, que no había forma”, relató con nostalgia. Con el paso del tiempo, esa predicción se ha cumplido, lo que añade un componente emocional aún más profundo a la situación actual.