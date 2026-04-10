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Susana Baca sorprende al revelar por quién votará en elecciones y desata polémica en redes sociales: “Tiene el talante mestizo”

“Tiene el talante (semblante) mestizo de un presidente peruano”, señaló la cantante peruana Susana Baca al instar a sus seguidores a votar por el candidato que eligió.  

Susana Baca, cantante y compositora, es considerada figura clave en el folclore latinoamericano. Foto: Composición LR/Instagram.
Susana Baca, cantante y compositora, es considerada figura clave en el folclore latinoamericano. Foto: Composición LR/Instagram.

Susana Baca, una de las cantantes peruanas más reconocidas y galardonadas en Latinoamérica, compartió una publicación en Instagram en la que reveló el nombre del candidato por el que votará en las elecciones 2026 de este domingo 12.

La tres veces ganadora de los premios Grammy Latinos y exministra de Cultura también calificó a las encuestadoras de “mala leche” y afirmó que “son patrocinadas por la corrupción”. Por esa razón, decidió hacer público su voto, que será para Jorge Nieto. “Tiene el talante mestizo”, escribió la artista. Sin embargo, tras su pronunciamiento, recibió críticas al explicar los motivos de su elección.

Mensaje de Susana Baca anunciando que votará por Jorge Nieto. Foto: Instagram.

Mensaje de Susana Baca anunciando que votará por Jorge Nieto. Foto: Instagram.

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Susana Baca revela por qué su voto será para Jorge Nieto

“Tiene fuerza, personalidad y tiene el talante mestizo de un presidente peruano (ni gringo, ni oriental) y posee además una consistencia de autoridad para guiar a tantos jóvenes desconcertados, individualistas y atemorizados”, compartió Susana Baca, de 81 años, al inicio de su publicación, en la que afirmó que votará por Jorge Nieto.

Luego añadió: “Siento que es lo que necesitamos. Tiene experiencia de gobierno y puede trabajar con policías y militares con la convicción de afirmar la sociedad civil, cuyo gesto más importante será reabrir el Museo de la Memoria, porque ‘Un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro’”, señaló la reciente galardonada con el Premio de la Excelencia musical en los Latin Grammy, para luego instar a sus seguidores a votar por él.

“Amigos todos, si mis palabras encuentran eco entre vosotros, creo que juntos podremos hacerle frente al ignominioso y corrompido poder político de hoy”, finalizó Susana Baca, quien también tenía como opciones a López Chao, Marisol Pérez Tello y Mesías Guevara.

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Carla García tildó de ‘racista’ el mensaje de Susana Baca

En la publicación realizada por Susana Baca, la escritora Carla García, hija de Alan García, calificó el comentario como “racista”. “Cuando lo dice Susana Baca, no es racista: ‘El talante mestizo peruano que no es gringo ni oriental’. Menudo falso valor”, compartió en sus redes sociales.

Además, numerosos usuarios criticaron y también felicitaron a la cantante por su elección. “No, gracias, por él no”, “Él llegó tarde al debate”, “Mujer inteligente y sensata, también votaré por él”, “Siempre tan linda y coherente tú”, “Mi voto será por López Chau, pero qué pertinente y valiente leerla en estos momentos, maestra”, fueron algunos de los comentarios.

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