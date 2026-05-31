Fujimori asegura que impulsará Beca 18 y Sánchez le responde: "Todo el Perú sabe que se han burlado"
Roberto Sánchez resaltó durante todo el debate la influencia de la bancada de Fuerza Popular en el retraso del financiamiento para Beca 18.
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