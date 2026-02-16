HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Congreso define sus votos para censurar a Jerí
EN VIVO | Congreso define sus votos para censurar a Jerí     EN VIVO | Congreso define sus votos para censurar a Jerí     EN VIVO | Congreso define sus votos para censurar a Jerí     
EN VIVO

José Jerí a un día de saber si continuará en el cargo | Epicentro Electoral - Réplica

Política

Carla García es sentenciada en primera instancia por el delito de difamación contra Verónika Mendoza

La candidata al Senado por el APRA fue sentenciada por difamación agravada contra Verónika Mendoza, a quien llamó “terruca” en un programa de televisión. Ahora, deberá pagar S/. 40.000 como reparación civil.

García tendrá que pagar una reparación civil a Mendoza | Composición: LR.
García tendrá que pagar una reparación civil a Mendoza | Composición: LR.

La candidata al Senado por el APRA, Carla García, fue sentenciada en primera instancia por el Poder Judicial tras determinarse que incurrió en difamación agravada contra Verónika Mendoza, a quien calificó de “terruca” en un programa de televisión. Como consecuencia, deberá pagar S/ 40.000 a Mendoza por concepto de reparación civil.

Únete a nuestro canal de política y economía

Para comprender el fallo, es necesario revisar el contexto de la querella. El 12 de febrero, García afirmó que Mendoza había “habilitado” a personas vinculadas al terrorismo; la llamó “terruca” y “terrucaza”, aseguró que era “prima de terroristas”, que compartía el mismo “ADN” que ellos y sugirió que sus “amigos” estaban detrás del asesinato de policías. Mendoza sostuvo que estas expresiones la vincularon públicamente con el terrorismo, en particular con Sendero Luminoso.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ Y LA GUERRA DE RENOVACIÓN VS. FUERZA POPULAR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: 10 niñas huyeron del “hogar” de la pastora Jáuregui, pero siguió funcionando

lr.pe

Ante estos hechos, Mendoza solicitó al Poder Judicial el pago de S/ 400.000 como reparación civil por el daño a su honor. También pidió que García fuera condenada a 2 años y 4 meses de prisión y al pago de una multa equivalente a 120 días. Finalmente, el tribunal determinó que la querellada pague el 10 % del monto inicialmente solicitado. Además, debido a que la sentenciada no cuenta con antecedentes penales, el PJ ha decidido reservar el fallo condenatorio, evitando así que se de una pena privativa de la libertad en su contra.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Tras conocerse la sentencia, Mendoza se pronunció en sus redes sociales: “Terruquear a alguien no es opinar, es difamar utilizando un tema muy grave y doloroso para la sociedad peruana”, escribió la excongresista en su cuenta de X (antes Twitter).

Resolución judicial donde se señala que García deberá pagar S/. 40.000 a Mendoza | Foto: PJ.

Resolución judicial donde se señala que García deberá pagar S/. 40.000 a Mendoza | Foto: PJ.

Notas relacionadas
Elecciones 2026: Verónika Mendoza desiste y Vicente Alanoca es anunciado como el candidato presidencial de Nuevo Perú

Elecciones 2026: Verónika Mendoza desiste y Vicente Alanoca es anunciado como el candidato presidencial de Nuevo Perú

LEER MÁS
Verónika Mendoza a Dina Boluarte: "Le conviene la violencia para poder reprimirnos y criminalizar las protestas"

Verónika Mendoza a Dina Boluarte: "Le conviene la violencia para poder reprimirnos y criminalizar las protestas"

LEER MÁS
Sigue EN VIVO el velorio de Alberto Fujimori: Alejandro Toledo se pronuncia tras fallecimiento de expresidente

Sigue EN VIVO el velorio de Alberto Fujimori: Alejandro Toledo se pronuncia tras fallecimiento de expresidente

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori se pelean por el voto conservador

Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori se pelean por el voto conservador

LEER MÁS
10 niñas huyeron del “hogar” de la pastora Jáuregui, pero siguió funcionando

10 niñas huyeron del “hogar” de la pastora Jáuregui, pero siguió funcionando

LEER MÁS
José Jerí: "Yo tomé juramento como presidente y el procedimiento que corresponde es la vacancia”

José Jerí: "Yo tomé juramento como presidente y el procedimiento que corresponde es la vacancia”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Perú jugaría contra Senegal en París por el primer amistoso de Mano Menezes como DT

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Gunther Gonzales Barrón es el nuevo representante de los abogados en el JNE

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Gunther Gonzales Barrón es el nuevo representante de los abogados en el JNE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025