Carla García es sentenciada en primera instancia por el delito de difamación contra Verónika Mendoza

La candidata al Senado por el APRA, Carla García, fue sentenciada en primera instancia por el Poder Judicial tras determinarse que incurrió en difamación agravada contra Verónika Mendoza, a quien calificó de “terruca” en un programa de televisión. Como consecuencia, deberá pagar S/ 40.000 a Mendoza por concepto de reparación civil.

Para comprender el fallo, es necesario revisar el contexto de la querella. El 12 de febrero, García afirmó que Mendoza había “habilitado” a personas vinculadas al terrorismo; la llamó “terruca” y “terrucaza”, aseguró que era “prima de terroristas”, que compartía el mismo “ADN” que ellos y sugirió que sus “amigos” estaban detrás del asesinato de policías. Mendoza sostuvo que estas expresiones la vincularon públicamente con el terrorismo, en particular con Sendero Luminoso.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ Y LA GUERRA DE RENOVACIÓN VS. FUERZA POPULAR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Ante estos hechos, Mendoza solicitó al Poder Judicial el pago de S/ 400.000 como reparación civil por el daño a su honor. También pidió que García fuera condenada a 2 años y 4 meses de prisión y al pago de una multa equivalente a 120 días. Finalmente, el tribunal determinó que la querellada pague el 10 % del monto inicialmente solicitado. Además, debido a que la sentenciada no cuenta con antecedentes penales, el PJ ha decidido reservar el fallo condenatorio, evitando así que se de una pena privativa de la libertad en su contra.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Tras conocerse la sentencia, Mendoza se pronunció en sus redes sociales: “Terruquear a alguien no es opinar, es difamar utilizando un tema muy grave y doloroso para la sociedad peruana”, escribió la excongresista en su cuenta de X (antes Twitter).