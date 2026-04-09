Ximena Hoyos se pronunció sobre el viaje que realizó a Paracas junto con Mario Irivarren, luego de ser vinculada sentimentalmente con el exchico reality tras la difusión de imágenes en televisión. La actriz visitó el pódcast 'La manada', en el que aclaró los detalles del polémico episodio y reconoció el impacto que tuvo la exposición mediática en su vida personal. “Me chocó un poco que me escriban tanto y me manden la nota”, confesó.

La también influencer explicó que la situación se intensificó debido al contexto sentimental del exchico reality, quien recientemente había terminado su relación con Onelia Molina. Esto generó especulaciones en redes sociales y programas de espectáculos, pese a que, según ambos, el viaje no tuvo un trasfondo romántico.

Ximena Hoyos explica cómo fue su viaje a Paracas con Mario Irivarren

Durante la conversación, el popular ‘Calavera coqueta’ detalló cómo surgió el viaje a Paracas, asegurando que se trató de un plan espontáneo entre amigos. Según explicó, inicialmente tenía previsto otro encuentro, pero terminó organizando el viaje junto a su amigo Raúl, al que luego se sumó Ximena Hoyos.

“Nos fuimos a un viaje literal de patas”, comentó Irivarren, quien además aclaró que, durante gran parte del tiempo, la actriz compartió más con su amigo que con él, debido a que estaba enfocado en practicar ‘kitesurf’.

Por su parte, la exconductora de ‘América kids’ también desmintió algunas interpretaciones generadas a partir de las imágenes difundidas en el programa ‘Amor y fuego’. La actriz explicó que en una de las tomas en las que aparece descendiendo de un vehículo, quien conducía no era el exchico reality, sino su amigo Raúl.

Mario Irivarren se sincera sobre tener una relación con una persona mediática

En otro momento del pódcast, el exintegrante de ‘Esto es guerra’ reflexionó sobre lo complicado que puede resultar mantener una relación cuando se está expuesto mediáticamente. “El otro día conversaba con Xime sobre lo complicado que es para una persona mediática tener una relación con alguien no mediático. Es un acoso constante”, expresó.

Irivarren también destacó el impacto de los comentarios en redes sociales, señalando que incluso para alguien acostumbrado a la exposición puede ser difícil manejar la situación. “Si a mí que me lleguen esta cantidad de comentarios me afecta, yo no me quiero imaginar a alguien que no tiene nada que ver con la televisión”, agregó.