Espectáculos

Maju Mantilla sorprende al confesar que todavía "hay amor" entre Gustavo Salcedo y ella: "Él es una persona muy importante"

En unas sorpresivas declaraciones para 'Amor y fuego', Maju Mantilla habló de su actual relación con Gustavo Salcedo y también le mandó un fuerte mensaje a María Pía Vallejos, la 'saliente' del empresario.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se habían distanciado el año pasado. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se habían distanciado el año pasado. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

Luego de varias semanas de especulaciones, Maju Mantilla reapareció en la televisión peruana para hablar sobre su actual relación con Gustavo Salcedo. La exreina de belleza reveló que considera que aún perdura el amor con Gustavo Salcedo, luego de todos los episodios del pasado.

Las declaraciones de Maju Mantilla se dan luego de que las cámaras de 'Amor y fuego', días atrás, captaran a Salcedo con una joven de nombre María Pía Vallejos. La médico veterinario declaró en aquella oportunidad que era la saliente del empresario y además resaltó las cualidades que encontró en él.

Maju Mantilla habla del "amor" que aún existe entre ella y Gustavo Salcedo

Hace unos días, 'Amor y fuego' expuso diversos encuentros entre Gustavo Salcedo y Maju Mantillas. Las cámaras del programa de espectáculo los captaban de dia y de noche e incluso yéndose solos a su casa de playa. Esto despertó especulaciones sobre una posible reconciliación entre ambos, sin embargo, hasta la fecha no se tenía un pronunciamiento por parte de ninguno.

Sin embargo, el mencionado espacio de farándula logró abordar a la exMiss Perú, quien por primera vez habló sin rodeos sobre su actual relación con su aún esposo, Gustavo Salcedo. "Maju, ¿te estás dando una oportunidad con Gustavo?", preguntó directamente el reportero, a lo que la conductora de 41 años confesó que aún hay amor entre ambos.

"Yo considero que sí hay amor, amor hay, él es una persona muy importante", se le escucha decir a Mantilla en el avance promocional del programa de Willax.

Maju Mantilla confronta a 'saiente' de Gustavo Salcedo

En declaraciones anteriores, María Pía Vallejos aseguraba ser la saliente de Gustavo Salcedo y lo defendía de los episodios pasados protagonizados con el exproductor de Maju. Además, aprovechó para mandar una indirecta a la reina de belleza. "La persona que te jura fidelidad, amor eterno, hasta que la muerte los separe, que te haga algo así... Te puedes imaginar muchísimas cosas", expresó.

Ante esto, Maju Mantilla no se quedó callada y también contestó directamente a las palabras dichas por la médico veterinario. "Terceras personas que no han estado ni un solo día en nuestros 20 años de relación, no pueden opinar ni juzgar", apuntó la nueva conductora de Panamericana Televisión.

