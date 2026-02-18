La exMiss Perú y conductora de televisión Maju Mantilla volvió a colocarse en el centro de la atención mediática tras pronunciarse sobre los recientes comentarios de María Pía Vallejos, señalada como presunta saliente de Gustavo Salcedo. En declaraciones ofrecidas al programa 'Amor y fuego', la también empresaria fue enfática al defender la historia de más de 20 años que comparte con el padre de sus hijos.

Tras meses marcados por rumores de separación y especulaciones sobre terceros, la conductora de televisión admitió que la relación atraviesa un proceso complejo, aunque dejó claro que el vínculo construido durante dos décadas no puede ser juzgado por personas ajenas. Sus palabras no solo respondieron a la controversia, sino que también reavivaron el debate sobre una posible reconciliación.

Maju Mantilla confronta a María Pía Vallejos, presunta saliente de Gustavo Salcedo

La polémica se intensificó luego de que María Pía Vallejos declarara ante la prensa que una persona que promete “fidelidad hasta que la muerte los separe” puede generar múltiples dudas cuando ocurre una ruptura. Sus afirmaciones fueron interpretadas como una indirecta hacia la exreina de belleza en medio del escándalo que rodeó la separación.

Maju Mantilla respondió con firmeza y sin elevar el tono. “Terceras personas que no han estado ni un solo día en nuestros veinte años de relación no pueden opinar y juzgar”, expresó ante cámaras, dejando en claro que considera inapropiado que alguien externo emita juicios sobre una historia compartida durante dos décadas.

Maju Mantilla habla de su actual relación con Gustavo Salcedo

Más allá de la controversia, Maju Mantilla también se refirió a su presente sentimental con Gustavo Salcedo. Confirmó que actualmente se encuentran separados, aunque mantienen una comunicación cordial y madura por el bienestar de sus hijos.

“Siempre va a haber amor en las relaciones. No se va a acabar el amor”, sostuvo al ser consultada sobre si aún mantiene sentimientos hacia su esposo. La figura televisiva añadió que, pese a los momentos difíciles que han enfrentado, ambos han intentado priorizar la calma y el respeto mutuo. Cuando el reportero le preguntó si existe la posibilidad de retomar el matrimonio, su respuesta fue abierta: “Todo puede pasar”.