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Nicola Porcella anuncia devastadora pérdida y hace conmovedora promesa: "Así como cuidaste de mí..."

El actor peruano Nicola Porcella, radicado en México, se encuentra devastado ante la partida de un querido familiar. Figuras de la farándula no tardaron en expresar sus condolencias.

Nicola Porcella anunció el fallecimiento de su querido primo Gonzalo.
Nicola Porcella anunció el fallecimiento de su querido primo Gonzalo. | Foto: composición LR/Instagram
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Nicola Porcella enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su primo Gonzalo. Radicado en México, el actor peruano compartió la noticia en redes sociales con un mensaje cargado de dolor y gratitud, en el que recordó la cercanía que los unía desde la infancia.

En su publicación, el exintegrante de ‘Esto es guerra’ no solo evocó la memoria de su primo, sino que también le hizo una promesa conmovedora. La despedida generó inmediata reacción en el mundo del espectáculo, con figuras nacionales e internacionales que le expresaron su solidaridad y pésame, entre ellas Mathías Brivio, Raysa Ortíz y Andrea Legarreta.

Nicola Porcella se despide de su primo Gonzalo

Nicola Porcella se despide de su primo Gonzalo. Foto: captura Instagram

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Muere primo de Nicola Porcella y actor le dedica conmovedora despedida

Nicola Porcella compartió un mensaje extenso en el que dejó ver la magnitud de su dolor. En su publicación, acompañada de fotografías de infancia y adolescencia junto a su primo Gonzalo, confesó que aún no logra comprender su partida. “Estoy escribiendo esto sin todavía asimilar que ya no estás. Me gustaría entender la forma en que Dios y la Virgen obran, para comprender por qué alguien tan bueno, que solo vivió para su familia, tuvo que irse. Espero algún día encontrar la respuesta, aunque sé que será muy difícil”, escribió en Instagram.

En esa línea, el actor de ‘Amanecer’ expresó su completa gratitud a su familiar, destacando que lo quería como si fuera su propio hermano y resaltando el amor que siempre le profesó hasta sus últimos días de vida.
“Fuiste un hermano más para mí, y sé que nunca te lo dije, pero gracias: por cuidarme desde niño, por preocuparte por mí, por esas noches en las que dejabas de salir con tus amigos para quedarte jugando Nintendo, por ayudarme a crecer, por no dejarme solo y por hacerlo hasta tus últimos días”, agregó.

Finalmente, Nicola prometió a su primo velar por su esposa y sus hijos, devolviendo el cariño que siempre recibió de él. “Fuiste un ejemplo para todos. Nos dejas un gran vacío que nunca se podrá llenar y, así como no cuestiono a Dios, solo le pido que nos dé fortaleza para poder salir adelante como familia. Te prometo que, así como cuidaste de mí, Adri y yo vamos a hacer lo mismo con Gaelito y Constanza. Y no te preocupes por Jime, mi tía, y Paula porque voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que no les falte nada. Descansa en paz”, sentenció.

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