Durante la madrugada del viernes 6 de marzo, Tula Rodríguez se mostró aliviada y emocionada al revelar que la operación a la que fue sometida su hija Valentina fue un éxito. Esta es la tercera vez que la menor, heredera del fallecido Javier Carmona, es intervenida quirúrgicamente debido a una condición auditiva congénita conocida como anotia o microtia, lo que significa que nació sin una oreja.

La conductora también se mostró conmovida y reflexionó sobre el rol de madre. Según expresó, muchas veces las progenitoras desearían poder ocupar por un momento el lugar de sus hijas para evitarles las situaciones difíciles que la vida les presenta."Ay Señor, les juro, que me llegó el alma al cuerpo. Agradecimiento por todos los deseos. Gracias Dios", expresó Rodríguez tras conocer que la intervención médica había resultado favorable.

Tula Rodríguez pide que oren por su hija

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de televisión compartió con sus seguidores que atravesaba un momento de preocupación, pues su única hija debía ingresar por tercera vez a sala de operación. Tras dar a conocer la sensible noticia, Rodríguez pidió a sus seguidores que recen por Valentina. "Si quieren acompañarnos con una operación por mi Vale, se los agradeceré de corazón".

"Esta noche es una de las más largas de mi vida. Mi hija está entrando a su tercera operación y mi corazón solo está puesto en Dios, confiando en que todo está en sus manos", publicó acompañada de una fotografía minutos antes de que su hija entre al quirófano. Asimismo, Tula Rodríguez destacó la fortaleza de su hija. "Es una niña valiente, llena de luz. La amo con todo mi corazón", expresó.

Tula Rodríguez y el mensaje a su hija horas antes de su operación

Hija de Tula Rodríguez revela que tiene una discapacidad auditiva

En el 2025, Valentina Carmona, hija de Tula Rodríguez y del fallecido empresario Javier Carmona, reveló que padece una discapacidad auditiva desde que nació. La adolescente explicó que nació sin una oreja y que, desde temprana edad, utiliza un audífono que le ayuda a desenvolverse en sus tareas diarias. Fue operada a los seis años y actualmente usa una prótesis.

"De chiquita me acuerdo cuando no tenía la oreja y estaba de moda que todas las chicas se hagan moño, yo decía que quería también, mi mamá me decía ‘no, se te va a ver la oreja, mejor moño no, el pelo suelto’. Y yo quería el moño porque a mí me daba igual lo que la gente piensa y hasta ahora mi mamá sigue siendo más tabú con ese tema que yo", contó para Día D.