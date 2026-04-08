Piero Arenas había asegurado, en una transmisión en vivo, que le habían dictado una orden de prisión preventiva a raíz de la denuncia que recibió de la joven de Iquitos, Marcela Sánchez, por presunto abuso. Por esa razón, decidió despedirse de sus seguidores y anunció que se alejaría de las redes sociales.

Tras ello, el exintegrante de 'Esto es guerra', de 25 años, reapareció en sus historias de Instagram informando que su madre, la señora Juana, fue hospitalizada de urgencia debido a problemas de salud.

Piero Arenas habla sobre la salud de su madre

Días atrás, Piero Arenas fue denunciado por el presunto delito de abuso, así como por la difusión de esas imágenes en plataformas digitales, en contra de Marcela Sánchez, delito por el cual podría recibir una pena de más de 20 años, según especialistas.

Durante ese tiempo, la madre del modelo siempre mostró públicamente su apoyo hacia su hijo. Incluso, en una transmisión en Kick, se observa cómo lo abraza cuando él afirmó que le habían dictado prisión preventiva y que, por esa razón, se despedía de todos en sus redes.

Ahora, la salud de su madre se ha visto afectada, y él contó lo ocurrido tras su internamiento de emergencia. “Mi madre se puso mal. La llevamos de emergencia y estuve con ella hasta las 7 de la mañana. Recién el sábado pude descansar”, expresó Arenas sin dar más detalles.

Abogado de Marcela Sánchez desmiente a Piero Arenas y señala que él “se burla de la justicia”

El abogado Felipe Salas, defensor de Marcela Sánchez, desmintió a Piero Arenas, quien aseguró que tenía una orden de prisión preventiva y aclaró que eso era falso. “Es una burla a las autoridades. Nosotros nos hemos comunicado con la Fiscalía de Iquitos y no existe ningún tipo de requerimiento hacia el Poder Judicial por detención preliminar”, compartió.

Agregó también que están solicitando al Ministerio Público la prisión preventiva contra el exchico reality. “Estamos esperando que se resuelva, porque hay evidencia digital que corre el peligro de perderse. no se ha dado y lo peor, es que Piero Arenas se burla de la Justicia”, finalizó.