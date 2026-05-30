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Esposa de André Carrillo comparte inesperado mensaje tras separarse del futbolista: "Es de las acciones más miserables"

La modelo Suhaila Jad compartió un contundente mensaje sobre la traición y la confianza en una pareja tras su polémica separación del futbolista André Carrillo.

Esposa de André Carrillo manda indirecta al futbolista. Foto: composición LR/difusión
Esposa de André Carrillo manda indirecta al futbolista. Foto: composición LR/difusión
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La separación entre André Carrillo y su aún esposa, Suhaila Jad, continúa generando repercusión en redes sociales. A pocos días de haber confirmado el fin de su relación con el futbolista, la modelo volvió a pronunciarse con un contundente mensaje que muchos interpretaron como una nueva indirecta hacia el deportista.

“Poner a tu mujer donde otras la miren con burla o donde alguien piense: ‘Si ella supiera...’, es de las acciones más miserables que puede cometer un hombre”, escribió en las historias de su cuenta de Instagram.

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Suhaila Jad lanza fuerte reflexión tras anunciar su separación con André Carrillo

La publicación llega luego de que el pasado 25 de mayo Suhaila Jad revelara públicamente su separación de André Carrillo, una decisión que, según confesó, debió tomar hace mucho tiempo. En su reciente reflexión, la madre de los hijos del futbolista expresó su dolor por las experiencias vividas durante la relación y aseguró que fue víctima de engaños y faltas de respeto.

“Porque cuando permites que alguien se ría de ella a escondidas, mientras tú la acaricias de frente, no solo fallas como pareja, fallas como persona”, escribió. Además, añadió que no existe nada más cruel que ver a una mujer entregando amor de manera sincera mientras otras personas conocen una verdad que ella desconoce.

La modelo también señaló que una de las situaciones más dolorosas es depositar plena confianza en una persona que termina traicionando ese vínculo. “No hay nada más bajo que tener a una mujer que confía, que cuida, que defiende, que admira, y que al mismo tiempo está siendo traicionada por quien más debería protegerla”, expresó.

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El desgarrador testimonio que compartió sobre André Carrillo

Días antes de esta nueva publicación, Suhaila Jad ya había sorprendido al revelar detalles sobre el sufrimiento que vivió durante su relación con André Carrillo. A través de un extenso comunicado en Instagram, aseguró que soportó situaciones que afectaron profundamente su bienestar emocional.

“Se creyó con el derecho de humillarme, mentirme, faltarme al respeto y destruirme. Mientras tanto, yo seguía amando, cuidando, respetando y protegiendo a mi familia”, escribió. Según explicó, permaneció en la relación por amor y por el deseo de que sus hijos crecieran dentro del hogar que siempre soñó construir.

La modelo afirmó que tomó la decisión de alejarse hace varios meses con la conciencia tranquila, convencida de haber dado todo por su familia. “Me fui hace meses, con la conciencia tranquila, sabiendo que yo sí amé, cuidé, respeté y protegí a mi familia”, señaló. Asimismo, lamentó que algunos de los momentos que debieron ser los más felices de su vida terminaran convirtiéndose en etapas marcadas por el sufrimiento, la tristeza y la soledad.

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