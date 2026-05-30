Exfigura reality anuncia su tercer embarazo junto a su novio tras alejarse de la TV: "Seguimos creciendo"

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Lisset Lanao, recordada por su paso por el reality de competencia 'Combate', sorprendió a sus seguidores al anunciar que está esperando a su tercer hijo. La exfigura de la televisión compartió la noticia a través de sus redes sociales con un emotivo video en el que aparece junto a su pareja, Fernando Pallardelly, y sus dos hijas, mostrando el avanzado estado de su embarazo. “Seguimos creciendo”, fue el mensaje que compartió.

La bailarina, que actualmente se mantiene alejada de la pantalla chica, también dedicó unas emotivas palabras a esta nueva etapa familiar. “No todos salimos en el video, pero todos estamos en esta historia. Ahora bebé en camino”, escribió en su cuenta de Instagram.

Lisset Lanao celebra la llegada de un nuevo integrante a su familia

La exintegrante de 'Combate' decidió compartir con sus seguidores uno de los momentos más especiales de su vida. A través de una publicación familiar, Lisset Lanao confirmó que se convertirá en madre por tercera vez, una noticia que tomó por sorpresa a quienes la recuerdan de su etapa en los realities de televisión.

Por su parte, Fernando Pallardelly también expresó su emoción por la llegada del nuevo bebé. “Mi familia ya era perfecta. Y sin embargo, Dios dijo: ‘Falta uno más’. Gracias, vida”, escribió en sus redes sociales, acompañando el mensaje con las imágenes familiares que emocionaron a sus seguidores.

Publicación de Lisset Lanao. Foto: Instagram

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Cabe recordar que, aunque la exchica reality se encuentra alejada de la televisión desde hace varios años, continúa muy activa en sus redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional. Actualmente está enfocada en su escuela de baile y en su familia. Sin embargo, a inicios de 2026 volvió brevemente a la pantalla al participar en una edición especial de 'Mande quien mande', donde se reunió con históricos integrantes de 'Combate' y figuras de 'Bienvenida la tarde'.