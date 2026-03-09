HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética
Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     
Espectáculos

Ana Paula Consorte vuelve a aparecer en redes con emotivo post tras término de su romance con Paolo Guerrero

La modelo brasileña sorprendió al compartir un curioso mensaje en el contexto de su reciente ruptura con el futbolista de Alianza Lima, padre de sus dos últimos hijos.

Ana Paula Consorte anunció el término de su relación con Guerrero el 5 de marzo. Foto: Composición LR
Ana Paula Consorte anunció el término de su relación con Guerrero el 5 de marzo. Foto: Composición LR

Luego de anunciar su ruptura sentimental con Paolo Guerrero, la modelo Ana Paula Consorte volvió a compartir un sentido mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram. Recientemente, la también influencer no ha sido ajena a expresar sus sentimientos por medio de publicaciones en el contexto del fin de la relación que duró casi tres años.

Como se supo, Consorte dio a conocer la noticia el pasado 5 de marzo mediante una conversación escrita con el programa de espectáculos ‘Mesa Caliente’. Dentro de sus declaraciones aseguró que se encontraba separada del delantero días atrás. “No estamos juntos desde hace un tiempo”, sostuvo.

Ana Paula Consorte comparte emotivo post tras ruptura con Paolo Guerrero

Haciendo uso de sus historias de Instagram, la brasileña sorprendió al compartir un curioso post que hablaba sobre la falta de comprensión amorosa dentro de una relación y la relevancia de saber irse a tiempo. “Ojalá no seas como Miley (Cyrus) y pierdas 10 años de tu vida tratando de explicarle a alguien cómo debe de amarte”, decía la publicación.

Post de modelo Ana Paula Consorte en Instagram. Créditos: Trome

Post de modelo Ana Paula Consorte en Instagram. Créditos: Trome

El post podría tratarse de una fuerte indirecta a su exrelación con el popular ‘Depredador’, padre de sus dos últimos hijos, dada la reciente ruptura mediática.

Cabe mencionar que esta nueva aparición en redes sociales se suma a un anterior mensaje compartido hace unos días por Ana Paula, el cual contenía las siguientes palabras: "No necesitas moldearte para encajar donde Dios ya te puso".

Notas relacionadas
Ana Paula Consorte comparte sentido mensaje tras anunciar el fin de su relación con Paolo Guerrero: "No necesitas moldearte para encajar"

Ana Paula Consorte comparte sentido mensaje tras anunciar el fin de su relación con Paolo Guerrero: "No necesitas moldearte para encajar"

LEER MÁS
Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero eliminan todas sus fotos juntos de Instagram tras revelarse el fin de su relación

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero eliminan todas sus fotos juntos de Instagram tras revelarse el fin de su relación

LEER MÁS
Ana Paula Consorte anuncia la ruptura definitiva de su relación con el futbolista Paolo Guerrero: “Lo mejor es seguir cada uno con su vida”

Ana Paula Consorte anuncia la ruptura definitiva de su relación con el futbolista Paolo Guerrero: “Lo mejor es seguir cada uno con su vida”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Marisel Linares habla sobre Adrián Villar y revela por qué le regaló su camioneta implicada en la muerte de Lizeth Marzano: “Es un hijo para mí”

Marisel Linares habla sobre Adrián Villar y revela por qué le regaló su camioneta implicada en la muerte de Lizeth Marzano: “Es un hijo para mí”

LEER MÁS
Maricielo Effio confiesa que la cambiaron sorpresivamente por Suheyn Cipriani en la conducción de programa de ATV: "Eligieron a otra"

Maricielo Effio confiesa que la cambiaron sorpresivamente por Suheyn Cipriani en la conducción de programa de ATV: "Eligieron a otra"

LEER MÁS
Sobrina de Jefferson Farfán y exmiembro de ‘Esto es Guerra’, Ximena Peralta, revela que contrajo matrimonio con su novio nigeriano: “Esposo mío”

Sobrina de Jefferson Farfán y exmiembro de ‘Esto es Guerra’, Ximena Peralta, revela que contrajo matrimonio con su novio nigeriano: “Esposo mío”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ana Paula Consorte vuelve a aparecer en redes con emotivo post tras término de su romance con Paolo Guerrero

Hugo García anuncia el fallecimiento de su abuela y comparte emotivo mensaje: “Me quedo con haberte dado tu últim@ bisniet@”

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 9 de marzo: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Espectáculos

Hugo García anuncia el fallecimiento de su abuela y comparte emotivo mensaje: “Me quedo con haberte dado tu últim@ bisniet@”

Said Palao sorprende al anunciar que logró vender todos los departamentos de su proyecto inmobiliario: “Más feliz imposible”

Marisel Linares habla sobre Adrián Villar y revela por qué le regaló su camioneta implicada en la muerte de Lizeth Marzano: “Es un hijo para mí”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Keiko Fujimori: Fuerza Popular no dará la confianza si es que el Gobierno no anula las clases virtuales

Gore La Libertad gastó casi medio millón de soles para promocionar gestión de César Acuña

Empresa china construye en Chilca sin licencia ni estudio de impacto ambiental

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025