Ana Paula Consorte anunció el término de su relación con Guerrero el 5 de marzo. Foto: Composición LR

Luego de anunciar su ruptura sentimental con Paolo Guerrero, la modelo Ana Paula Consorte volvió a compartir un sentido mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram. Recientemente, la también influencer no ha sido ajena a expresar sus sentimientos por medio de publicaciones en el contexto del fin de la relación que duró casi tres años.

Como se supo, Consorte dio a conocer la noticia el pasado 5 de marzo mediante una conversación escrita con el programa de espectáculos ‘Mesa Caliente’. Dentro de sus declaraciones aseguró que se encontraba separada del delantero días atrás. “No estamos juntos desde hace un tiempo”, sostuvo.

Ana Paula Consorte comparte emotivo post tras ruptura con Paolo Guerrero

Haciendo uso de sus historias de Instagram, la brasileña sorprendió al compartir un curioso post que hablaba sobre la falta de comprensión amorosa dentro de una relación y la relevancia de saber irse a tiempo. “Ojalá no seas como Miley (Cyrus) y pierdas 10 años de tu vida tratando de explicarle a alguien cómo debe de amarte”, decía la publicación.

Post de modelo Ana Paula Consorte en Instagram. Créditos: Trome

El post podría tratarse de una fuerte indirecta a su exrelación con el popular ‘Depredador’, padre de sus dos últimos hijos, dada la reciente ruptura mediática.

Cabe mencionar que esta nueva aparición en redes sociales se suma a un anterior mensaje compartido hace unos días por Ana Paula, el cual contenía las siguientes palabras: "No necesitas moldearte para encajar donde Dios ya te puso".