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Magaly Medina cuestiona a Laura Spoya tras sus declaraciones sobre Mario Irivarren: “Se ha convertido en una apañadora”

Medina respondió a las declaraciones de Laura Spoya, luego de que la exreina de belleza señalara que no es quién para juzgar a Mario Irivarren y que “los errores son parte de la vida”, tras el ampay en Argentina.

Laura Spoya se refirió al ampay de Mario Irivarren en Argentina durante el pódcast ‘La Manada’. Foto: Composición LR
Laura Spoya se refirió al ampay de Mario Irivarren en Argentina durante el pódcast ‘La Manada’. Foto: Composición LR

Magaly Medina volvió a pronunciarse sobre el escándalo protagonizado por Mario Irivarren en Argentina, pero esta vez dirigió sus comentarios hacia Laura Spoya, luego de que la exreina de belleza se refiriera públicamente al tema.

Como se recuerda, Magaly TV, La Firme difundió imágenes del exchico reality durante un viaje a Buenos Aires, Argentina, junto a Said Palao y Patricio Parodi. En uno de los momentos, fue captado besando a una joven en un yate durante una celebración.

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Magaly cuestiona a Laura Spoya tras sus declaraciones sobre Mario Irivarren

La conductora reaccionó a las palabras de Laura Spoya durante la reciente emisión del pódcast La Manada, y cuestionó su postura frente a lo ocurrido con su compañero de streaming, quien también aprovechó a pronunciarse sobre lo sucedido en ese mismo espacio.

“Laura Spoya se ha convertido en una alcahueta, apañadora y cómplice de su amigo, brother y compañero de juergas, Mario Irivarren”, expresó la conductora.

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Asimismo, criticó que la exreina de belleza haya señalado que no es quién para juzgar ante las acciones del también influencer, indicando que este tipo de posiciones reflejan el rol que asume frente a su audiencia.

“Claro, es parte de la vida cometer errores. Pero cuando estás en un streaming donde tienes un público que te sigue, ahí demuestras la madera de la que estás hecha. ¿Tienes vena para ser comunicadora o no? ¿O simplemente eres la cómplice de tus amiguitos que hagan lo que quieran? […] Por eso es que están juntos en ese streaming, porque su calidad moral es de la misma calaña. Todos para sentarse juntos pertenecen al mismo grupo moral”, añadió.

Laura Spoya defiende a Mario Irivarren tras ser captado con joven en Argentina

En medio de la polémica por el ampay en Argentina, Laura Spoya salió en defensa de Irivarren durante el pódcast ‘La Manada’, en el que el exchico reality no estuvo presente en el inicio del programa. La exreina de belleza reconoció los errores de su amigo, pero dejó en claro su postura.

“No somos quienes para juzgar a las personas y tampoco vamos a crucificar a nadie. […] Mario es nuestro hermano, amigo y la está pasando mal”, señaló.

Además, la conductora de 'Al sexto día' sostuvo que, pese a la controversia generada por el comportamiento de Mario en Buenos Aires, los errores forman parte del aprendizaje y que la conversación con él sobre ese tema lo prefieren hablar en privado.

“Nosotros hemos hablado en privado con Mario y, cada vez que uno la ha fregado, que ha sido innumerables veces, siempre hemos hablado en privado. La gente se olvida de que somos seres humanos, se aprende y es parte de la vida cometer errores”, agregó.

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