Podcast 'La manada' se va del aire tras infidelidad de Mario Irivarren y anuncian grandes cambios

El podcast 'La manada', uno de los espacios digitales más comentados del entretenimiento local, atraviesa su momento más delicado luego del ampay de Mario Irivarren en Argentina. La controversia, que además coincidió con el fin de su relación con Onelia Molina, desató críticas en redes y abrió un debate sobre la imagen del programa, ya que venían también de una polémica por el aparatoso choque que tuvo Laura Spoya hace unas semanas.

Frente al impacto del caso, la exreina de belleza y Gerardo Pe' reaparecieron para pronunciarse sobre el futuro del podcast. Ambos admitieron que la coyuntura ha generado una crisis interna y anunciaron una reestructuración del contenido, de las dinámicas y del equipo, en un intento por responder al malestar del público y recuperar la confianza de su audiencia.

'La manada' anuncia una reestructuración tras ampay de Mario Irivarren

Durante la emisión, Laura Spoya explicó que la decisión fue tomada después de varios días de reflexión y reuniones con el equipo de Satélite+. La conductora reconoció que ‘La manada’ quedó golpeada por los últimos acontecimientos y sostuvo que el programa necesita una revisión inmediata. “Después de un fin de semana introspectivo” y de varias conversaciones con la producción, dijo, llegaron a la conclusión de que el espacio debía entrar en una etapa de cambios.

Así empezó 'La manada' su programa del martes 24 de marzo.

Spoya remarcó que el compromiso del podcast siempre ha sido ofrecer un contenido entretenido, cercano y pensado para conectar con la audiencia. Sin em

bargo, admitió que la percepción pública pudo variar por la polémica en torno a Mario Irivarren y por los cuestionamientos que también alcanzaron a sus compañeros. En esa línea, señaló que la reestructuración contemplará nuevos lineamientos, ajustes en la propuesta editorial y una evaluación integral de la conformación del equipo.

¿Mario Irivarren continuará en el podcast 'La manada'?

Sobre ese punto, Gerardo Pe' fue directo al despejar una de las principales dudas del público. El conductor confirmó que Mario Irivarren seguirá en ‘La manada’ y que la mesa principal no sufrirá cambios por su permanencia. También precisó que el podcast continuará emitiéndose en Satélite+, con lo que descartó una salida del canal en medio de la controversia.

"Con respecto a Mario, él va a seguir con nosotros sí o sí, esta mesa no se va a cambiar y no vamos a cambiar de canal tampoco, seguiremos en Satélite+", expresó, además de agradecer el apoyo y respaldo total que les brinda el espacio digital.