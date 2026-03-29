Pati Lorena narró que padece Alzheimer, provocando el llanto del chico reality. Foto: Composición LR | 'El valor de la verdad' / 'La granja VIP'

Pati Lorena narró que padece Alzheimer, provocando el llanto del chico reality. Foto: Composición LR | 'El valor de la verdad' / 'La granja VIP'

El recordado galán de telenovelas Renato Rossini se pronunció luego de que su hijo, Renato Rossini Jr., se mostrara vulnerable ante las cámaras de ''La granja VIP', tras la revelación de Pati Lorena, quien fue diagnosticada con Alzheimer. El chico reality también compartió que su padre padece una enfermedad neurodegenerativa.

El actor, recordado por su papel de 'Calígula', reaccionó desde los Estados Unidos tras ver llorar a su hijo en la pantalla chica. "Lo único que puedo decir es que mi hijo es puro amor y lo amo", declaró.

¿Por qué lloró Renato Rossini Jr. en 'La granja VIP'?

Durante uno de los segmentos del reality de Panamericana Televisión, la exproductora Pati Lorena confesó que presenta episodios de pérdida de memoria a corto plazo y explicó que realiza ciertos ejercicios como parte de su tratamiento. “Yo tengo diagnosticado Alzheimer en grado 1 y esos son los ejercicios que el neurólogo me manda hacer, así es que por vieja y olvidadiza gané", contó.

Tras ello, Renato Rossini Jr. se mostró afectado por la revelación, lo que lo llevó a contar su experiencia familiar. "No sabía que Pati Lorena tenía Alzheimer en etapa inicial. Las enfermedades neurodegenerativas me tocan de una manera particular. Mi papá tiene Parkinson".

Renato Rossini contó qué tiene Parkinson

En abril de 2025, el protagonista de 'El ángel vengador: Calígula' reveló en el sillón rojo de El valor de la verdad que un neurólogo le confirmó su diagnóstico de Parkinson. Asimismo, explicó que, en su caso, la enfermedad neurodegenerativa tiene un componente hereditario.

Cabe señalar que la enfermedad de Parkinson afecta progresivamente el movimiento corporal debido a la pérdida de neuronas productoras de dopamina. No tiene cura; sin embargo, existen tratamientos farmacológicos, terapias de rehabilitación y ejercicios que mejoran la calidad de vida del paciente.