HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica
Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica     Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica     Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica     
Curiosidades

Instagram: descubre quién ve tu perfil con este truco viral de TikTok que todos quieren probar

Una tendencia ha generado interés y promociona un método para descubrir visitantes mediante historias eliminadas.

Pese a los trucos, Instagram reitera que no hay funciones que revelen identidades de visitantes sin interacción.
Pese a los trucos, Instagram reitera que no hay funciones que revelen identidades de visitantes sin interacción. | Ilustración con IA/ChatGPT
Escuchar
Resumen
Compartir

El anhelo de millones de cibernautas por descubrir quién examina su cuenta de Instagram carece de una herramienta oficial dentro de la plataforma. De acuerdo con especialistas en entornos digitales, la red social no posee ninguna función nativa que exponga un listado con los nombres de los visitantes, ni siquiera a través de las estadísticas de los perfiles profesionales. El sistema únicamente facilita métricas generales en el panel Insights, resguardando por completo el anonimato de las identidades individuales.

Pese a esta limitación, un fenómeno reciente en TikTok despertó el interés de la comunidad online. Diversos creadores difunden una metodología que supuestamente logra "descubrir" accesos recurrentes al perfil mediante el uso estratégico de ciertas opciones de la propia aplicación. Dicha tendencia viral desató intensos debates sobre su eficacia real y puso bajo la lupa las verdaderas capacidades del software en materia de privacidad.

PUEDES VER: WhatsApp Web cae y redirige a Facebook: usuarios reportan fallas inesperadas en el programa

lr.pe

¿Quieres saber quién visita tu cuenta de Instagram con el método tendencia de TikTok?

El truco popular entre los usuarios de la plataforma china consiste en utilizar la gestión de historias eliminadas recientemente para intentar inferir quién ha estado revisando tu perfil. Aunque no corresponde a una función oficial para rastrear visitantes del perfil, quienes lo difunden aseguran que permite ver a las personas que interactúan con la historia restaurada.

Pasos que promueven los videos virales:

  • Publicar una historia: Compartir cualquier contenido efímero en tu cuenta.
  • Eliminarla rápidamente: Borrar la historia poco después de publicarla para que quede en 'Eliminado recientemente'.
  • Esperar 24 horas: Permitir que la historia permanezca en la carpeta de eliminado durante ese tiempo.
  • Restaurarla desde ajustes: Entrar a tu actividad → Eliminado recientemente y recuperar la historia.
  • Ver quiénes la vieron: Observar el listado de visualizaciones como indicativo de interacciones con tu cuenta.

PUEDES VER: Cómo saber si alguien ha silenciado sus historias para ti en Instagram: los simples trucos para descubrirlo en minutos

lr.pe

¿Cómo restringir usuarios y desactivar un perfil de Instagram con total precisión?

La red social Instagram resguarda el anonimato de los navegantes al no registrar ni exhibir de forma directa quién examina tu muro. La plataforma preserva la confidencialidad de los internautas, lo cual implica que las aplicaciones externas carecen de acceso a esta información. De hecho, el sistema establece que "incluso las herramientas de terceros o las funciones internas no pueden revelar identidades de visitantes sin interacción directa". Por ende, los softwares que prometen listas de visualizaciones constituyen engaños que ponen en peligro la seguridad de tu cuenta.

Las únicas actividades rastreables corresponden a gestos explícitos, tales como las reproducciones de historias durante un día, los comentarios y los mensajes privados. Si deseas restringir el alcance de tu contenido, el menú de configuración te permite transformar el espacio en privado o bloquear cuentas específicas. Para ejecutar esta última alternativa, debes presionar los tres puntos en el perfil de la persona elegida y oprimir "Bloquear", una acción que impide el acceso a tus publicaciones futuras.

Frente a dilemas severos de protección, la plataforma concede la opción de pausar tu cuenta temporalmente mediante los ajustes principales. Dicha herramienta remueve tu presencia pública de modo transitorio y permanece oculta hasta una próxima reactivación. Cabe destacar que este procedimiento otorga control sobre la visibilidad digital, aunque de ninguna manera expondrá el historial previo de los individuos que husmearon en tu perfil.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Cómo detener llamadas spam con una frase rápida y efectiva: elimina tu número de las bases comerciales

Cómo detener llamadas spam con una frase rápida y efectiva: elimina tu número de las bases comerciales

LEER MÁS
Cómo saber si alguien ha silenciado sus historias para ti en Instagram: los simples trucos para descubrirlo en minutos

Cómo saber si alguien ha silenciado sus historias para ti en Instagram: los simples trucos para descubrirlo en minutos

LEER MÁS
El día que Coca-Cola cambió su receta por primera vez y casi desaparece del mercado mundial frente a Pepsi

El día que Coca-Cola cambió su receta por primera vez y casi desaparece del mercado mundial frente a Pepsi

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La fruta andina, conocida como 'oro de los incas', que conquista paladares en EE.UU., China y Rusia por su sabor único

La fruta andina, conocida como 'oro de los incas', que conquista paladares en EE.UU., China y Rusia por su sabor único

LEER MÁS
WhatsApp Web cae y redirige a Facebook: usuarios reportan fallas inesperadas en el programa

WhatsApp Web cae y redirige a Facebook: usuarios reportan fallas inesperadas en el programa

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Paqueton Figuras Panini Copa Mundial 2026 con DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 420.00
Comprar
Album tapa dura Mundial 2026 Panini con opción a delivery de L-S. ENTREGA A PARTIR DEL 25 DE MAYO

Panini

Album tapa dura Mundial 2026 Panini con opción a delivery de L-S. ENTREGA A PARTIR DEL 25 DE MAYO

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Curiosidades

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025