Instagram: descubre quién ve tu perfil con este truco viral de TikTok que todos quieren probar

Pese a los trucos, Instagram reitera que no hay funciones que revelen identidades de visitantes sin interacción. | Ilustración con IA/ChatGPT

Pese a los trucos, Instagram reitera que no hay funciones que revelen identidades de visitantes sin interacción. | Ilustración con IA/ChatGPT

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El anhelo de millones de cibernautas por descubrir quién examina su cuenta de Instagram carece de una herramienta oficial dentro de la plataforma. De acuerdo con especialistas en entornos digitales, la red social no posee ninguna función nativa que exponga un listado con los nombres de los visitantes, ni siquiera a través de las estadísticas de los perfiles profesionales. El sistema únicamente facilita métricas generales en el panel Insights, resguardando por completo el anonimato de las identidades individuales.

Pese a esta limitación, un fenómeno reciente en TikTok despertó el interés de la comunidad online. Diversos creadores difunden una metodología que supuestamente logra "descubrir" accesos recurrentes al perfil mediante el uso estratégico de ciertas opciones de la propia aplicación. Dicha tendencia viral desató intensos debates sobre su eficacia real y puso bajo la lupa las verdaderas capacidades del software en materia de privacidad.

¿Quieres saber quién visita tu cuenta de Instagram con el método tendencia de TikTok?

El truco popular entre los usuarios de la plataforma china consiste en utilizar la gestión de historias eliminadas recientemente para intentar inferir quién ha estado revisando tu perfil. Aunque no corresponde a una función oficial para rastrear visitantes del perfil, quienes lo difunden aseguran que permite ver a las personas que interactúan con la historia restaurada.

Pasos que promueven los videos virales:

Publicar una historia: Compartir cualquier contenido efímero en tu cuenta.

Compartir cualquier contenido efímero en tu cuenta. Eliminarla rápidamente: Borrar la historia poco después de publicarla para que quede en 'Eliminado recientemente'.

Borrar la historia poco después de publicarla para que quede en 'Eliminado recientemente'. Esperar 24 horas: Permitir que la historia permanezca en la carpeta de eliminado durante ese tiempo.

Permitir que la historia permanezca en la carpeta de eliminado durante ese tiempo. Restaurarla desde ajustes: Entrar a tu actividad → Eliminado recientemente y recuperar la historia.

Entrar a tu actividad → Eliminado recientemente y recuperar la historia. Ver quiénes la vieron: Observar el listado de visualizaciones como indicativo de interacciones con tu cuenta.

¿Cómo restringir usuarios y desactivar un perfil de Instagram con total precisión?

La red social Instagram resguarda el anonimato de los navegantes al no registrar ni exhibir de forma directa quién examina tu muro. La plataforma preserva la confidencialidad de los internautas, lo cual implica que las aplicaciones externas carecen de acceso a esta información. De hecho, el sistema establece que "incluso las herramientas de terceros o las funciones internas no pueden revelar identidades de visitantes sin interacción directa". Por ende, los softwares que prometen listas de visualizaciones constituyen engaños que ponen en peligro la seguridad de tu cuenta.

Las únicas actividades rastreables corresponden a gestos explícitos, tales como las reproducciones de historias durante un día, los comentarios y los mensajes privados. Si deseas restringir el alcance de tu contenido, el menú de configuración te permite transformar el espacio en privado o bloquear cuentas específicas. Para ejecutar esta última alternativa, debes presionar los tres puntos en el perfil de la persona elegida y oprimir "Bloquear", una acción que impide el acceso a tus publicaciones futuras.

Frente a dilemas severos de protección, la plataforma concede la opción de pausar tu cuenta temporalmente mediante los ajustes principales. Dicha herramienta remueve tu presencia pública de modo transitorio y permanece oculta hasta una próxima reactivación. Cabe destacar que este procedimiento otorga control sobre la visibilidad digital, aunque de ninguna manera expondrá el historial previo de los individuos que husmearon en tu perfil.