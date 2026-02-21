HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo

Espectáculos

Yaco Eskenazi se mantiene firme en serle fiel a Natalie Vértiz y confiesa: "No veo a nadie mejor que ella"

El conductor Yaco Eskenazi, condiderado 'el último fiel', aseguró que su amor y admiración por Natalie Vértiz son tan fuertes que no arriesgaría su matrimonio.

Yaco Eskenazi confiesa su amor por Natalie Vértiz. Foto: composición LR/Instagram
Yaco Eskenazi confiesa su amor por Natalie Vértiz. Foto: composición LR/Instagram

El conductor de televisión Yaco Eskenazi se sinceró sobre su matrimonio con Natalie Vértiz y dejó clara su postura frente a la fidelidad, afirmando con seguridad que no engañaría a su esposa. Durante una reciente entrevista en el pódcast 'La manada', el también exchico reality explicó que su amor y admiración por la madre de sus hijos son tan fuertes que no siente interés por nadie más. “No veo a nadie mejor que ella”, declaró.

El exintegrante de 'Esto es guerra' sorprendió al profundizar en sus sentimientos y explicar que, aunque reconoce la belleza de otras mujeres, considera que su pareja es única. “Tengo la suerte de sentir y creer que vivo con la mujer más rica del mundo”, expresó.

PUEDES VER: Natalie Vértiz asegura no haber entendido fastidio de Ethel Pozo por fast pass en Disney: 'Si alguien se picó, lo lamento'

lr.pe

Yaco Eskenazi revela la razón por la que no sería infiel a Natalie Vértiz

Tras el anuncio de su regreso a la conducción televisiva junto a Ethel Pozo, Eskenazi participó como invitado en el podcast 'La manada', en el que fue confrontado con una pregunta directa sobre la fidelidad. El productor del espacio le consultó si alguna vez le resultó difícil mantenerse fiel, a lo que respondió tajantemente: “Te juro por mis hijos que no”.

El conductor explicó que su postura no se basa en la ausencia de tentaciones, sino en la claridad de sus sentimientos. Señaló que puede reconocer cuando alguien es atractivo, pero insiste en que su esposa ocupa un lugar incomparable en su vida. Además, destacó que valora profundamente la familia que han construido juntos, motivo por el cual no arriesgaría su estabilidad sentimental. “¿Para qué le sería infiel a mi mujer con una mujer que no me parece mejor que ella?”, añadió.

También utilizó una peculiar metáfora para describir cómo percibe a su esposa, comparándola con un “verdadero pollo a la brasa después de haber caminado un desierto”, frase que sorprendió a los asistentes del programa de YouTube.

PUEDES VER: Natalie Vértiz rompe su silencio sobre rumores de supuesta infidelidad de su esposo, Yaco Eskenazi, con Ethel Pozo: 'Él tiene un carisma enorme'

lr.pe

Yaco Eskenazi reacciona tras ser calificado como 'el último fiel'

En redes sociales, el conductor ha sido apodado 'el último fiel', etiqueta que, según confesó, le genera cierta presión. Entre risas, comentó que siente “un gran peso sobre los hombros” por ese calificativo y que no sabe cuánto tiempo podrá soportarlo, aunque dejó claro que se trata de algo que toma con humor.

Asimismo, relató que recientemente recibió numerosos mensajes de personas cercanas preguntándole si él era el protagonista de un supuesto “ampay” promocionado por Magaly Medina. La cantidad de consultas fue tal que por un momento dudó y pensó que podría tratarse de imágenes antiguas, previas a su relación con la exreina del certamen Miss Perú. Sin embargo, aclaró que siempre ha mantenido una conducta respetuosa hacia su matrimonio y que disfruta pasar tiempo en casa.

Notas relacionadas
Natalie Vértiz se sincera y descarta planes de tener otro bebé con Yaco Eskenazi: "No me veo realmente ahora"

Natalie Vértiz se sincera y descarta planes de tener otro bebé con Yaco Eskenazi: "No me veo realmente ahora"

LEER MÁS
Natalie Vértiz asegura no haber entendido fastidio de Ethel Pozo por fast pass en Disney: “Si alguien se picó, lo lamento”

Natalie Vértiz asegura no haber entendido fastidio de Ethel Pozo por fast pass en Disney: “Si alguien se picó, lo lamento”

LEER MÁS
Natalie Vértiz rompe su silencio sobre rumores de supuesta infidelidad de su esposo, Yaco Eskenazi, con Ethel Pozo: "Él tiene un carisma enorme"

Natalie Vértiz rompe su silencio sobre rumores de supuesta infidelidad de su esposo, Yaco Eskenazi, con Ethel Pozo: "Él tiene un carisma enorme"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Maricielo Effio sorprende al mostrarse con un nuevo trabajo alejado de la actuación tras dejar Perú para establecerse en Miami

Maricielo Effio sorprende al mostrarse con un nuevo trabajo alejado de la actuación tras dejar Perú para establecerse en Miami

LEER MÁS
Colapsa escenario donde iba a presentarse agrupación Corazón Serrano en Trujillo

Colapsa escenario donde iba a presentarse agrupación Corazón Serrano en Trujillo

LEER MÁS
Magaly Medina llama “cómplice” a Marisel Linares tras supuesta participación de su hijastro en atropello de Lizeth Marzano

Magaly Medina llama “cómplice” a Marisel Linares tras supuesta participación de su hijastro en atropello de Lizeth Marzano

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Yaco Eskenazi se mantiene firme en serle fiel a Natalie Vértiz y confiesa: "No veo a nadie mejor que ella"

Emergencia por lluvias EN VIVO: suspenden rutas y reportan muertos y damnificados en Arequipa, Piura, Ica y más regiones

Alianza Lima - San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por el tercer puesto del Sudamericano de Vóley 2026

Espectáculos

Eric Jurgensen, gerente de Latina, defiende a 'Yo Soy' y asegura que supera en rating a Magaly: “Estamos muy contentos”

Hermano de Tony Succar celebra que venció el cáncer de tiroides con emotivo mensaje: "Agradecer a Dios sobre todo"

Colapsa escenario donde iba a presentarse agrupación Corazón Serrano en Trujillo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

José María Balcázar y Hernando De Soto dialogaron en Palacio sobre las funciones del primer ministro

Nuevas rutas del Metro: Línea 8 conectará El Agustino con el Cercado y Línea 9 unirá San Miguel con el Rímac

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025