El conductor de televisión Yaco Eskenazi se sinceró sobre su matrimonio con Natalie Vértiz y dejó clara su postura frente a la fidelidad, afirmando con seguridad que no engañaría a su esposa. Durante una reciente entrevista en el pódcast 'La manada', el también exchico reality explicó que su amor y admiración por la madre de sus hijos son tan fuertes que no siente interés por nadie más. “No veo a nadie mejor que ella”, declaró.

El exintegrante de 'Esto es guerra' sorprendió al profundizar en sus sentimientos y explicar que, aunque reconoce la belleza de otras mujeres, considera que su pareja es única. “Tengo la suerte de sentir y creer que vivo con la mujer más rica del mundo”, expresó.

Yaco Eskenazi revela la razón por la que no sería infiel a Natalie Vértiz

Tras el anuncio de su regreso a la conducción televisiva junto a Ethel Pozo, Eskenazi participó como invitado en el podcast 'La manada', en el que fue confrontado con una pregunta directa sobre la fidelidad. El productor del espacio le consultó si alguna vez le resultó difícil mantenerse fiel, a lo que respondió tajantemente: “Te juro por mis hijos que no”.

El conductor explicó que su postura no se basa en la ausencia de tentaciones, sino en la claridad de sus sentimientos. Señaló que puede reconocer cuando alguien es atractivo, pero insiste en que su esposa ocupa un lugar incomparable en su vida. Además, destacó que valora profundamente la familia que han construido juntos, motivo por el cual no arriesgaría su estabilidad sentimental. “¿Para qué le sería infiel a mi mujer con una mujer que no me parece mejor que ella?”, añadió.

También utilizó una peculiar metáfora para describir cómo percibe a su esposa, comparándola con un “verdadero pollo a la brasa después de haber caminado un desierto”, frase que sorprendió a los asistentes del programa de YouTube.

Yaco Eskenazi reacciona tras ser calificado como 'el último fiel'

En redes sociales, el conductor ha sido apodado 'el último fiel', etiqueta que, según confesó, le genera cierta presión. Entre risas, comentó que siente “un gran peso sobre los hombros” por ese calificativo y que no sabe cuánto tiempo podrá soportarlo, aunque dejó claro que se trata de algo que toma con humor.

Asimismo, relató que recientemente recibió numerosos mensajes de personas cercanas preguntándole si él era el protagonista de un supuesto “ampay” promocionado por Magaly Medina. La cantidad de consultas fue tal que por un momento dudó y pensó que podría tratarse de imágenes antiguas, previas a su relación con la exreina del certamen Miss Perú. Sin embargo, aclaró que siempre ha mantenido una conducta respetuosa hacia su matrimonio y que disfruta pasar tiempo en casa.