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Ethel Pozo revela cómo retomó su amistad con Yaco Eskenazi tras años distanciados: “Le escribí primero”

La hija de Gisela Valcárcel reveló que decidió enviarle un mensaje a Yaco Eskenazi para darle la bienvenida a su nuevo proyecto televisivo, 'La granja VIP', que se emitirá por Panamericana Televisión.

'La granja VIP' se estrena el lunes 16 de marzo Foto: Composición LR
'La granja VIP' se estrena el lunes 16 de marzo Foto: Composición LR | Sandy Carrión / Difusión

Durante la conferencia de prensa de ‘La granja VIP’, Ethel Pozo contó cómo logró retomar su amistad con Yaco Eskenazi, tras dos años de distanciamiento por los rumores de un supuesto affaire cuando ambos conducían ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’. Ambos volverán a compartir pantalla como conductores del nuevo reality de convivencia que se estrenará el lunes 16 de marzo por Panamericana Televisión a las 8:30 p. m. 

Según la hija de Gisela Valcárcel, el acercamiento se dio por iniciativa suya. La presentadora reveló que decidió enviarle un mensaje a Eskenazi para darle la bienvenida al nuevo proyecto televisivo. Este hecho permitió que la comunicación entre ambos se restableciera de inmediato, como si los años no hubiesen pasado. 

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Ethel Pozo cuenta cómo se produjo el reencuentro con Yaco Eskenazi

La exconductora de ‘América hoy’ detalló que el intercambio fue espontáneo y que bastó un breve mensaje para reactivar la relación de amistad. “Fui yo la que le escribí primero, le envié un mensaje donde le puse: ‘Bienvenido a la granja’. Y te juro que la amistad volvió al segundo, porque Yaco respondió: ‘¡Amiga! ¡Amiga!’”, relató.

Por su parte, Eskenazi aseguró que nunca guardó resentimientos por el distanciamiento y remarcó que prefiere mantener buenas relaciones con las personas cercanas. Incluso, ambos decidieron reunirse posteriormente en la casa de Pozo para conversar con calma y cerrar definitivamente el capítulo que los mantuvo alejados.

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Ethel Pozo habla de los rumores de romance clandestino con Yaco Eskenazi

Ethel Pozo indicó que el rumor de una relación clandestina con Yaco Eskenazi nació en el 2018 en los pasillos de América Televisión. Además, aclaró que siempre hubo una linda amistad entre ellos. "Ese rumor no tiene pies ni cabeza", declaró. Además, aseguró que "ni en esta ni en otra vida" tendría una relación con su compañero de trabajo.

Por su parte, el esposo de Natalie Vertiz agregó: A veces es difícil para las personas pensar que un hombre y una mujer puedan convivir, ser amigos, trabajar y que no pase nada más. Entonces, se inventan, especulan y algunas personas son muy ligeras en soltar información que puede hacer que las personas crean que hay cosas, pero definitivamente, no (...) Siento que es maldad pura".

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