Bacilos regresa a Lima para el ‘Hola Lima Fest 2025’ junto a Ezio Oliva y Mauricio Mesones: entradas, precio y lugar del show

Bacilos, Ezio Oliva y Mauricio Mesones prometen una noche de celebración musical. Conoce todo sobre 'Hola Lima Fest', desde los precios de las entradas hasta el recinto del evento.

Esta será la primera edición de 'Hola Lima Fest'.
Esta será la primera edición de 'Hola Lima Fest'. | Foto: Facebook Hola Lima Fest

El grupo Bacilos, ícono del pop latino y ganador de múltiples premios Grammy, vuelve a Lima como parte del cartel estelar del 'Hola Lima Fest 2025'. El evento reunirá también al cantautor peruano Ezio Oliva y al exlíder de Bareto, Mauricio Mesones, en una noche que promete ser una celebración de ritmos, voces y emociones. Esta será la primera edición del festival, que busca consolidarse como una cita anual en el calendario musical de la capital.

La presencia de Bacilos, conocidos por éxitos como 'Caraluna' y 'Mi primer millón', junto a dos referentes de la música peruana, marca el inicio de una nueva etapa para los festivales en Lima. El encuentro musical no solo apuesta por el entretenimiento, sino por crear una experiencia que conecte al público con sus artistas favoritos.

PUEDES VER: Guillermo Dávila se conmueve al ver el dolor de su hijo Vasco por la enfermedad de su madre: “Quisiera poder ayudarlo más”

lr.pe

¿Cuándo y dónde será el 'Hola Lima Fest 2025'?

La cita está confirmada para el sábado 18 de octubre en el Círculo Militar, en el distrito de Jesús María, ubicado en Lima. El recinto abrirá sus puertas desde las 6.00 p. m., y se espera que el espectáculo se extienda hasta la medianoche.

El Círculo Militar ha sido escenario de importantes presentaciones en los últimos años, y esta vez se transforma en el epicentro de un festival que busca posicionarse como referente. La producción ha anunciado que se contará con zonas diferenciadas, medidas de seguridad reforzadas y una logística pensada para garantizar la comodidad de los asistentes.

PUEDES VER: Los Caracoles Suicidas celebrarán sus 10 años de trayectoria con un concierto en San Borja

lr.pe

Zonas y precios de las entradas para 'Hola Lima Fest 2025'

Los precios de las entradas para el 'Hola Lima Fest' varían según la zona elegida, las cuales son: Box para 10 personas, Platinum, VIP, General y Conadis (para personas con discapacidad). También aplican diferentes tipos de descuentos según sea el caso.

  • Box para 10 personas: S/.590 por persona
  • Platinum: S/370
  • VIP: S/.270
  • General: S/.190
  • Conadis: S/.190.

PUEDES VER: "¡Gracias, te amo… Perú!": Green Day hizo vibrar Lima en una noche llena de punk y nostalgia

lr.pe

¿Dónde y cómo comprar entradas para 'Hola Lima Fest 2025'?

Las entradas para el 'Hola Lima Fest 2025' están disponibles exclusivamente en Joinnus, la plataforma oficial del evento. Los usuarios pueden acceder desde cualquier dispositivo, seleccionar su zona preferida y completar la compra de forma segura. La web permite pagar con tarjetas de crédito, débito y otros métodos digitales, además de ofrecer descuentos especiales para clientes BBVA durante la preventa.

Para quienes buscan asegurar su lugar en el festival, se recomienda ingresar directamente a la página del evento en Joinnus y revisar los términos de compra. La plataforma también ofrece la opción de recibir las entradas en formato digital, listas para mostrar en el ingreso.

