Karen Schwarz sorprende al confesar que se siente mal y cree estar embarazada de Ezio Oliva: “Se viene el tercero”

Karen Schwarz reveló sentirse mal en un video que compartió en sus historias de Instagram. La exconductora de televisión aparecía recostada en su cama y confesó que sospechaba estar embarazada de su esposo, el cantante Ezio Oliva.

Por esa razón, decidió contarles la noticia a sus dos hijas, quienes jugaban a su lado. “Chicas, creo que estoy embarazada, se viene el tercero”, dijo la exmiss Perú, sin imaginar que las dos niñas reaccionarían mostrando su total descontento ante la posibilidad.

“Me siento un poquito mal, creo que estoy embarazada. No sé”, les comentó la exco-conductora de ‘Yo soy’ a sus dos hijas, quienes se mostraron incrédulas ante lo dicho por su madre y no podían creer en esa posibilidad. “Crees”, aseveró una de ellas, mientras que la otra reaccionó con un rotundo: “¡Noooo, ay santo Dios!”.

En otro video, una de las niñas se acercó a la exmodelo y le preguntó con seriedad y timidez si realmente estaba embarazada. Karen Schwarz le contestó que no lo sabía, pero que se sentía mal. “Ay, no, mamá”, fue la respuesta que dio la pequeña, a lo que la empresaria de 41 años respondió entre risas: “¿Por qué, habría algún problema? Se viene el tercero”.

Esa respuesta no fue bien recibida por las niñas, quienes reiteraron su negativa ante un posible embarazo de su madre. Incluso cuando Karen les preguntó si preferirían que sea un niño o niña, ambas volvieron a responderle que no.

¿Qué problemas de salud enfrenta Karen Schwarz?

Karen Schwarz abandonó el mundo de la televisión en 2023 para dedicarse a su familia junto a Ezio Oliva. Desde ese entonces, se convirtió en empresaria y es habitual verla en redes sociales cumpliendo su rol como influencer.

Precisamente, en una de esas ocasiones, reveló que sufre de lumbalgia y tiene dos hernias inoperables que limitan sus actividades diarias y la obligan a mantenerse en reposo. “Tengo dos hernias, pero según el doctor son inoperables, así que a lidiar un poquito con el dolor, no me queda de otra", explicó la exmodelo en sus historias de Instagram.