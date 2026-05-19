La Libertad: identifican restos de enfermera desaparecida hace más de un año en Virú

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Las autoridades de La Libertad confirmaron que los restos óseos hallados en un descampado de Tanguche, en la provincia de Virú, corresponden a la enfermera Nayeli Dávalos (22), quien estaba desaparecida desde febrero de 2025.

La confirmación se realizó tras las pruebas de ADN efectuadas por el Instituto de Medicina Legal, que logró identificar los restos de la joven profesional de la salud. Actualmente, su hijo menor de 2 años quedó en la orfandad.

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La desaparición y el crimen de Dávalos generaron gran conmoción en la ciudadanía trujillana, pues la joven fue vista por última vez después de ayudar a los heridos durante la tragedia en Real Plaza.

Cabe mencionar que los restos fueron hallados en julio de 2025 y que las autoridades forenses tardaron más de seis meses en confirmar la identidad de la joven enfermera. Entre ellos se encontraron un par de aretes y unos lentes, elementos clave para determinarla.

Captura de implicados en asesinato de la enfermera de La Libertad

Antes de confirmarse su identidad, la Policía Nacional ya había detenido a los presuntos implicados en el caso: Hans Alfredo Saavedra Malca, Ezequiel Lezama Ríos, Julián Reyes Chávez y Jazmine Ramírez Pérez, quienes permanecen bajo investigación por su presunta participación en el crimen.

Asimismo, los restos fueron trasladados a Lima para las pericias forenses correspondientes, en el marco de las diligencias orientadas a determinar la identidad de la víctima. La familia de la joven esperó durante meses los resultados de las pruebas médico-legales.