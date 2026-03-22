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Sasha Kapsunov, exactor de ‘América Kids’ y ‘Al fondo hay sitio’, se casó en emotiva ceremonia: así fue la celebración

El actor celebró su boda tras 14 años de relación en una ceremonia rodeado de familiares, amigos y excompañeros de la teleserie ‘América Kids’.

Sasha Kapsunov celebró su boda junto con Sasha Kapsunov. Foto: composición LR/Instagram
Sasha Kapsunov celebró su boda junto con Sasha Kapsunov. Foto: composición LR/Instagram

El actor Sasha Kapsunov celebró uno de los momentos más importantes de su vida al contraer matrimonio con Jocelyne Galarreta en una emotiva ceremonia realizada el sábado 21 de marzo de 2026. Tras 14 años de relación y una propuesta de matrimonio en 2024, la pareja selló su historia de amor en una celebración en compañía de sus excompañeros de 'América Kids'.

La boda se llevó a cabo en un espacio al aire libre, con una cuidada decoración que reflejaba el estilo romántico del evento. A través de redes sociales, el actor de 'Al fondo hay sitio' compartió los momentos más especiales de la celebración, como el baile de los esposos junto a su hija July.

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Sasha Kapsunov se casó y sus compañeros de 'América Kids' asistieron a la boda

Uno de los aspectos más destacados del matrimonio fue la presencia de excompañeros de la recordada teleserie 'América Kids', quienes acompañaron a Sasha Kapsunov en este día especial. Entre los invitados estuvieron Manuela Camacho, María Grazia Gamarra, Silvana Cañote y Stephie Jacobs, quienes formaron parte de esta reunión cargada de nostalgia.

Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la noche fue protagonizado por la pequeña hija de la pareja, July, quien sorprendió al ingresar a la pista de baile para compartir un tierno momento con sus padres. La escena se robó la atención de los asistentes y se convirtió en uno de los instantes más recordados de la celebración.

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¿A qué se dedica Sasha Kapsunov tras alejarse de la televisión?

Tras su paso por producciones como 'América Kids' y 'Al fondo hay sitio', el actor y conductor ha diversificado su carrera profesional y actualmente se desempeña como proveedor audiovisual, realizando tomas de acción y grabaciones con drones para diversas producciones.

Además, es locutor, comunicador audiovisual, influencer y piloto de drones. También es propietario de KapSac Producciones, una empresa dedicada a la creación de contenido especializado para distintas marcas, destacando por su innovación en el uso de tecnología aérea.

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