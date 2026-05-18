HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Gas para el Perú: ¿exportar o garantizar el abastecimiento interno? | Perú: futuro energético

Espectáculos

Shakira recupera 60 millones de euros tras ganar batalla contra la hacienda española luego de ocho años

La intérprete de 'Loba', Shakira, aseguró que esta lucha legal afectó su salud y dañó el bienestar de su familia.

Cantante Shakira tiene actualmente 49 años. Foto: Instagram.
Cantante Shakira tiene actualmente 49 años. Foto: Instagram.
Escuchar
Resumen
Compartir

Shakira logró una importante victoria judicial en España y cerró uno de los capítulos más polémicos de su carrera. Luego de ocho años de disputa con la hacienda española, la justicia falló a su favor en un proceso que podría permitirle recuperar cerca de 60 millones de euros.

La cantante colombiana se pronunció tras conocerse la resolución y aseguró que este caso afectó seriamente su vida personal y familiar.

“Después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando mi salud y el bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio”, señaló en un comunicado difundido por Europa Press.

PUEDES VER: Shakira interpretará la canción oficial del Mundial de Fútbol 2026: cantante colombiana presentó 'Dai Dai' y causa revuelo

lr.pe

¿Cómo comenzó el conflicto entre Shakira y la hacienda española?

El enfrentamiento legal entre Shakira y la hacienda española se originó por varias investigaciones tributarias abiertas en su contra. Uno de los momentos más comentados ocurrió en noviembre de 2023, cuando la artista alcanzó un acuerdo con la Fiscalía para evitar ir a juicio por un caso de presunto fraude fiscal relacionado con los años 2012 y 2014.

Pese a ello, la colombiana mantuvo siempre su postura y aseguró que nunca cometió irregularidades. Ahora, la reciente resolución judicial también contempla la devolución de cerca de 60 millones de euros, además de intereses y gastos derivados del proceso. Ese dinero corresponde a montos retenidos durante años y vinculados a las ganancias obtenidas en su gira mundial del 2011.

PUEDES VER: Shakira logra récord histórico en Copacabana

lr.pe

Shakira rompe su silencio tras ganar batalla legal en España

Luego de conocerse el fallo a su favor, Shakira se pronunció con dureza sobre el proceso que enfrentó durante años con la hacienda española. La cantante aseguró que las acusaciones nunca tuvieron sustento y defendió nuevamente su inocencia.

“Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente porque no era cierto”, declaró la intérprete de 'Hips Don’t Lie'.

Además, cuestionó la exposición pública que sufrió durante el caso y afirmó que fue tratada como culpable desde el inicio. “Aun así, durante casi una década se me ha tratado como culpable. Se ha filtrado, distorsionado y amplificado cada paso del proceso, y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes”, señaló.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Shakira interpretará la canción oficial del Mundial de Fútbol 2026: cantante colombiana presentó 'Dai Dai' y causa revuelo

Shakira interpretará la canción oficial del Mundial de Fútbol 2026: cantante colombiana presentó 'Dai Dai' y causa revuelo

LEER MÁS
Shakira logra récord histórico en Copacabana

Shakira logra récord histórico en Copacabana

LEER MÁS
Romina Silman: “Me interesaba desarmar el mito del hombre brillante y revelar que detrás hay una estructura de poder”

Romina Silman: “Me interesaba desarmar el mito del hombre brillante y revelar que detrás hay una estructura de poder”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025