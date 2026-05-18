Shakira recupera 60 millones de euros tras ganar batalla contra la hacienda española luego de ocho años

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Shakira logró una importante victoria judicial en España y cerró uno de los capítulos más polémicos de su carrera. Luego de ocho años de disputa con la hacienda española, la justicia falló a su favor en un proceso que podría permitirle recuperar cerca de 60 millones de euros.

La cantante colombiana se pronunció tras conocerse la resolución y aseguró que este caso afectó seriamente su vida personal y familiar.

“Después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando mi salud y el bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio”, señaló en un comunicado difundido por Europa Press.

¿Cómo comenzó el conflicto entre Shakira y la hacienda española?

El enfrentamiento legal entre Shakira y la hacienda española se originó por varias investigaciones tributarias abiertas en su contra. Uno de los momentos más comentados ocurrió en noviembre de 2023, cuando la artista alcanzó un acuerdo con la Fiscalía para evitar ir a juicio por un caso de presunto fraude fiscal relacionado con los años 2012 y 2014.

Pese a ello, la colombiana mantuvo siempre su postura y aseguró que nunca cometió irregularidades. Ahora, la reciente resolución judicial también contempla la devolución de cerca de 60 millones de euros, además de intereses y gastos derivados del proceso. Ese dinero corresponde a montos retenidos durante años y vinculados a las ganancias obtenidas en su gira mundial del 2011.

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Shakira rompe su silencio tras ganar batalla legal en España

Luego de conocerse el fallo a su favor, Shakira se pronunció con dureza sobre el proceso que enfrentó durante años con la hacienda española. La cantante aseguró que las acusaciones nunca tuvieron sustento y defendió nuevamente su inocencia.

“Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente porque no era cierto”, declaró la intérprete de 'Hips Don’t Lie'.

Además, cuestionó la exposición pública que sufrió durante el caso y afirmó que fue tratada como culpable desde el inicio. “Aun así, durante casi una década se me ha tratado como culpable. Se ha filtrado, distorsionado y amplificado cada paso del proceso, y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes”, señaló.