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‘Robotín’ impacta al revelar la fuerte suma que gana en pocas horas de trabajo en Estados Unidos: “Hay que estar desde las 5 como una estatua”

De la plaza San Martín a Los Ángeles. El cómico Robotín emigró a EE. UU. y revela cómo puede trabajar sin inconvenientes en ese país.

Robotín fue entrevistado por las cámaras de Magaly Medina desde Estados Unidos. Foto: Composición LR/ATV.
Robotín fue entrevistado por las cámaras de Magaly Medina desde Estados Unidos. Foto: Composición LR/ATV.
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'Robotín' regresó a Estados Unidos, exactamente a Los Ángeles, California, para mostrar su talento y humor ante el público local y a turistas. El cómico ofreció una entrevista a las cámaras de 'Magaly TV: la firme' y dejó en shock a más de uno al revelar que gana en promedio US$140 (unos S/480) en pocas horas de trabajo como 'estatua humana' en el muelle de Santa Mónica, uno de los lugares más concurridos de la zona.

“Hay que estar desde las 5 de la tarde como una estatua. Allí te echan una moneda o un billete y ahí yo cobro vida. Ese es el arte que yo hago aquí, la pantomima estática. El primer día me hice algo de 140 dólares”, explicó Alan Castillo Vázquez, nombre real de 'Robotín del Perú'.

PUEDES VER: Robotín confesó el secreto de cómo obtuvo su visa para trabajar en Estados Unidos por tres años: “Apostó por mí”

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'Robotín' muestra su humilde casa rodante amoblada con todo lo necesario

'Robotín' también mostró a las cámaras su humilde car house (casa rodante) en California, donde vive para mejorar su calidad de vida. Aunque es pequeña, cuenta con lo esencial para el día a día: baño, cocina, microondas, televisor, dos camas, ropero, frigider y lavadero.

Además, el cómico señaló que ya no se hace llamar 'Robotín' en Estados Unidos y que decidió cambiar su nombre por uno más estadounidense para facilitar su comprensión entre los extranjeros. Ahora se presenta como 'Mini Peruvian Robot', un personaje que llama la atención de los transeúntes y es muy solicitado para las fotografías.

PUEDES VER: Robotín pidió ayuda de la Policía tras ser impedido de ver a su hija biológica y exige su custodia: "No me dejó sacarla"

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'Robotín' revela cómo puede trabajar sin problemas en Estados Unidos

'Robotín' ya contaba con una visa de trabajo que obtuvo el año pasado. A su regreso, pudo tramitar en tiempo récord su permiso laboral por US$37, lo que le permite trabajar sin inconvenientes en el famoso muelle de Santa Mónica.

“Es otra realidad. Eso no pasa en Perú. Para tener un permiso de trabajo aquí, es solo con 37 dólares. Me dieron mi fotocheck y al día siguiente empecé a trabajar”, expresó el hombre de hojalata, quien espera volver en julio a tierras gringas.

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