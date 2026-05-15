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Novia de Vinicius Jr. anuncia su ruptura definitiva con el futbolista y revela los motivos: “No negociar nunca”

La relación de la influencer brasileña Virginia Fonseca y la estrella del Real Madrid, Vinicius Jr., duró apenas seis meses.

Vinicius Jr. es la estrella que tiene la selección brasileña de fútbol. Foto: Composición LR/Instagram.
Vinicius Jr. es la estrella que tiene la selección brasileña de fútbol. Foto: Composición LR/Instagram.
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La influencer brasileña Virginia Fonseca confirmó el fin de su romance con Vinicius Junior luego de seis meses de relación. El anuncio tomó por sorpresa a sus seguidores, ya que apenas un día antes había sido vista en el estadio Santiago Bernabéu alentando al delantero del Real Madrid durante el encuentro ante Oviedo, disputado el 14 de mayo.

La creadora de contenido hizo pública la ruptura a través de sus redes sociales, donde compartió una fotografía en blanco y negro junto al futbolista brasileño. En el mensaje, explicó las razones que la llevaron a poner punto final a la relación.

Comunicado de Virginia Fonseca anunciando el fin de su relación con Vinicius Jr. Foto: Instagram.

Comunicado de Virginia Fonseca anunciando el fin de su relación con Vinicius Jr. Foto: Instagram.

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lr.pe

Virginia Fonseca explica por qué terminó su relación con Vinicius Jr.

A través de un extenso mensaje en sus plataformas digitales, Virginia Fonseca habló sobre el final de su romance con Vinicius Jr. y aseguró que siempre apostará por vivir las relaciones de manera intensa y sincera. 'Siempre me permitiré vivir. Vivir algo de verdad, sin miedo, sin cálculos y sin dejar de ser quien soy', expresó la influencer brasileña.

Además, dejó en claro que durante el tiempo que estuvieron juntos se entregó por completo a la relación. 'Mientras estuvimos juntos, me dediqué por completo, como me dedico a todo lo que me propongo vivir en mi vida', añadió.

Fonseca también confesó que esta experiencia le dejó una importante lección personal, ya que aprendió 'a no negociar nunca' aquello que considera innegociable. En esa línea, explicó que prefiere poner fin a una relación cuando siente que ya no tiene sentido continuar. 'Tener la madurez para terminarla con cariño antes que quedarse solo por quedarse', señaló.

En la parte final de su comunicado, pidió respeto tanto para ella como para el futbolista del Real Madrid y aseguró que ambos decidieron 'respetar el camino del otro'.

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Virginia Fonseca eliminó sus fotos con futbolista

La separación entre Vinicius Jr. y Virginia Fonseca llega después de varias semanas de rumores sobre una supuesta crisis en la relación. Según reportaron medios españoles como Marca, los seguidores de ambos comenzaron a notar un distanciamiento en redes sociales, ya que la influencer dejó de interactuar con las publicaciones del delantero brasileño.

A esto se sumó la aparición de una fotografía que Vinicius habría compartido junto a Virginia y que posteriormente eliminó, lo que incrementó aún más las especulaciones sobre un posible quiebre amoroso.

Sin embargo, pese a todos los comentarios que circulaban en redes, la propia creadora de contenido había negado anteriormente que atravesaran problemas sentimentales.

El romance se hizo oficial en octubre de 2025, luego de varios meses de especulaciones. Ambos confirmaron su relación durante un viaje a Mónaco, donde compartieron imágenes juntos desde un hotel de lujo.

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