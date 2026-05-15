Protestas en Bolivia escalan con choques entre mineros y policías en medio de crisis política y social

Miles de mineros cooperativistas marcharon hacia La Paz exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en medio de una crisis económica y una inflación del 14% anual | AFP

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Miles de mineros cooperativistas marcharon desde El Alto hacia La Paz para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en medio de una crisis económica que ha disparado la inflación al 14% anual y provocado escasez de dólares en Bolivia. La movilización derivó en violentos enfrentamientos con agentes policiales en los alrededores de la Casa Grande del Pueblo, sede del Ejecutivo, donde los manifestantes intentaron romper el cerco con cargas de dinamita. La Policía respondió con gases lacrimógenos y al menos dos personas quedaron detenidas.

Los mineros reclamaron acceso a combustible, explosivos y ampliación de áreas de explotación, demandas que, según dijeron, el Ejecutivo ignoró cuando Paz asumió el poder en noviembre. "Pedimos la renuncia de este gobierno incapaz (…), el diálogo ya se ha agotado", declaró a la AFP Luis Apaza, minero proveniente de la provincia de Inquisivi. Horas después, cerca de las 3.00 de la madrugada, el Ministerio de Economía y la Federación de Cooperativas Mineras (Fedecomin) llegaron a acuerdos sobre combustible, transporte y explosivos. "Por parte de este sector ya no hay movilización", confirmó el ministro Gabriel Espinoza.

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Gobierno denuncia financiamiento narco detrás de marchas

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, no solo descartó cualquier posibilidad de abandonar el cargo, sino que responsabilizó a bandas criminales de financiar las protestas. "El financiamiento del narcotráfico está detrás de estos dirigentes", afirmó en conferencia de prensa, al señalar que las paralizaciones buscan desestabilizar la democracia y no resolver solicitudes legítimas. Gálvez apuntó contra dirigentes cercanos al expresidente Evo Morales y sostuvo que el plan fue "pensado, financiado y operado desde el Chapare".

Los bloqueos de carreteras ya cobraron tres vidas. Una joven de 20 años falleció en El Alto tras convulsionar durante tres horas sin atención médica. Ana Enns, de 56 años, murió al descompensarse en la ruta de Desaguadero. Nelli Villanueva (40), con insuficiencia renal crónica, no llegó a tiempo al hospital porque la ambulancia tuvo que desviar su ruta por el "camino de la Muerte". El Gobierno atribuyó estos decesos a las marchas: "Son nuevas víctimas de Evo Morales y el narcotráfico", dijo Gálvez.

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Iglesia pide tregua por protestas

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) emitió un comunicado en el que convocó a autoridades y sectores movilizados a abrir "espacios reales de diálogo". Los obispos pidieron pausas humanitarias para garantizar el paso de ambulancias y el abastecimiento de alimentos y medicamentos. "Todavía es posible encontrar caminos de entendimiento. Bolivia necesita serenidad, responsabilidad y voluntad de diálogo", señaló el documento. La CEB también ofreció actuar como facilitadora entre las partes si fuera necesario.

La manifestación minera no es un hecho aislado. Obreros, campesinos, maestros, indígenas y transportistas también sostienen medidas de presión con demandas que van desde aumentos salariales hasta el rechazo a la privatización de empresas públicas.

"Ya se ha dejado de lado el tema de pliegos. Acá hay un pedido único: el alejamiento y la renuncia del presidente", declaró Mario Argollo, máximo representante de la Central Obrera Boliviana (COB), el sindicato más grande del país. Por su parte, campesinos del departamento de La Paz mantienen bloqueos desde hace más de 9 días.