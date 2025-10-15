El conflicto entre Macarena Vélez y Aleska Zambrano estalló luego de que esta última saliera en defensa de la 'Nena' Cubillas. | Foto: composición LR/América TV/Instagram

El conflicto entre Macarena Vélez y Aleska Zambrano estalló luego de que esta última saliera en defensa de la 'Nena' Cubillas. | Foto: composición LR/América TV/Instagram

La disputa mediática entre Aleska Zambrano y Macarena Vélez vuelve a encenderse con fuerza. En esta nueva entrega del enfrentamiento, la madre de la hija de Said Palao decidió responder sin rodeos a las declaraciones de la exchica reality, quien la tildó de "cínica" en televisión nacional. Pero eso no fue todo: la 'Mujer Maravilla' también la acusó de haber sido ella quien se entrometió en su relación, contradiciendo así la versión que Zambrano había sostenido.

El conflicto entre ambas se intensificó luego de que la influencer saliera en defensa de la 'Nena' Cubillas en medio de la disputa por la manutención de sus hijos con Juan Ichazo, actual pareja de Macarena.

TE RECOMENDAMOS LA OTRA CARA DE LA PSICOTERAPIA CON GISSELLA VEGA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Macarena Vélez acusa a madre de la hija de Said Palao de meterse en su relación cuando estaba con chico reality

Aleska Zambrano, ex de Said Palao, le responde a Macarena Vélez: "Me da risa"

En conversación con Ric La Torre, Aleska Zambrano minimizó las recientes declaraciones de Macarena Vélez. "Si quiere hablar lo que sea, que hable. Nos da completamente igual", respondió Aleska, dejando claro que no piensa engancharse en la polémica. Además, aseguró que tanto ella como Said y sus respectivas familias se encuentran en armonía: "Cada uno, hablo tanto de mi familia como la de Said, estamos completamente felices".

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el tono irónico con el que se refirió a Vélez. "En verdad no tengo nada que hablar de ella, me da risa", soltó. Según Ric, Aleska ha decidido no seguir hablando del tema, pues considera que hacerlo sería una falta de respeto hacia su actual pareja y hacia Said y Alejandra Baigorria, quienes están viviendo una etapa distinta tras haber contraído matrimonio. El influencer, además, no dudó en señalar a la 'Nena' Cubillas como responsable de haber reactivado el conflicto.

Macarena Vélez afirma que Aleska Zambrano se metió en su relación

Durante su reciente aparición en 'América hoy' el 14 de octubre, Macarena Vélez desmintió con firmeza las declaraciones de Aleska Zambrano, quien la había acusado de haber interferido en su relación con Said Palao. La modelo peruana, visiblemente incómoda, aseguró que fue Zambrano quien se metió en su romance con el deportista, y no al revés, como se había declarado en medios. Además, calificó a la influencer de "cínica" por revivir hechos que, según ella, ocurrieron hace muchos años y que no sucedieron como se ha contado.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Acompañada de su pareja, Juan Ichazo —padre de los hijos de la 'Nena' Cubillas—, Vélez aseguró que conserva un extenso chat que demostraría la verdad detrás de lo ocurrido. Aunque aseguró no tener ningún vínculo personal con Zambrano, confesó haberse sorprendido al revisar los mensajes, los cuales considera prueba suficiente para desmentir las versiones difundidas. "Estaba en shock cuando los leí", comentó.