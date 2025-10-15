HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte
PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte     PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte     PJ evalúa impedimento de salida del país contra Dina Boluarte     
Espectáculos

Aleska Zambrano, expareja de Said Palao, le responde a Macarena Vélez tras asegurar que se metió en su relación: "Me da risa"

La disputa entre Aleska Zambrano y Macarena Vélez suma un nuevo capítulo luego de que la 'Mujer Maravilla' acusara a la madre de la hija de Said Palao de haber sido ella quien se metió en su relación y no al revés.

El conflicto entre Macarena Vélez y Aleska Zambrano estalló luego de que esta última saliera en defensa de la 'Nena' Cubillas.
El conflicto entre Macarena Vélez y Aleska Zambrano estalló luego de que esta última saliera en defensa de la 'Nena' Cubillas. | Foto: composición LR/América TV/Instagram

La disputa mediática entre Aleska Zambrano y Macarena Vélez vuelve a encenderse con fuerza. En esta nueva entrega del enfrentamiento, la madre de la hija de Said Palao decidió responder sin rodeos a las declaraciones de la exchica reality, quien la tildó de "cínica" en televisión nacional. Pero eso no fue todo: la 'Mujer Maravilla' también la acusó de haber sido ella quien se entrometió en su relación, contradiciendo así la versión que Zambrano había sostenido.

El conflicto entre ambas se intensificó luego de que la influencer saliera en defensa de la 'Nena' Cubillas en medio de la disputa por la manutención de sus hijos con Juan Ichazo, actual pareja de Macarena.

TE RECOMENDAMOS

LA OTRA CARA DE LA PSICOTERAPIA CON GISSELLA VEGA Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Macarena Vélez acusa a madre de la hija de Said Palao de meterse en su relación cuando estaba con chico reality

lr.pe

Aleska Zambrano, ex de Said Palao, le responde a Macarena Vélez: "Me da risa"

En conversación con Ric La Torre, Aleska Zambrano minimizó las recientes declaraciones de Macarena Vélez. "Si quiere hablar lo que sea, que hable. Nos da completamente igual", respondió Aleska, dejando claro que no piensa engancharse en la polémica. Además, aseguró que tanto ella como Said y sus respectivas familias se encuentran en armonía: "Cada uno, hablo tanto de mi familia como la de Said, estamos completamente felices".

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el tono irónico con el que se refirió a Vélez. "En verdad no tengo nada que hablar de ella, me da risa", soltó. Según Ric, Aleska ha decidido no seguir hablando del tema, pues considera que hacerlo sería una falta de respeto hacia su actual pareja y hacia Said y Alejandra Baigorria, quienes están viviendo una etapa distinta tras haber contraído matrimonio. El influencer, además, no dudó en señalar a la 'Nena' Cubillas como responsable de haber reactivado el conflicto.

PUEDES VER: Madre de la hija de Said Palao habla por primera vez sobre cómo es su relación con Alejandra Baigorria: “El hombre actúa de acuerdo a la mujer”

lr.pe

Macarena Vélez afirma que Aleska Zambrano se metió en su relación

Durante su reciente aparición en 'América hoy' el 14 de octubre, Macarena Vélez desmintió con firmeza las declaraciones de Aleska Zambrano, quien la había acusado de haber interferido en su relación con Said Palao. La modelo peruana, visiblemente incómoda, aseguró que fue Zambrano quien se metió en su romance con el deportista, y no al revés, como se había declarado en medios. Además, calificó a la influencer de "cínica" por revivir hechos que, según ella, ocurrieron hace muchos años y que no sucedieron como se ha contado.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Acompañada de su pareja, Juan Ichazo —padre de los hijos de la 'Nena' Cubillas—, Vélez aseguró que conserva un extenso chat que demostraría la verdad detrás de lo ocurrido. Aunque aseguró no tener ningún vínculo personal con Zambrano, confesó haberse sorprendido al revisar los mensajes, los cuales considera prueba suficiente para desmentir las versiones difundidas. "Estaba en shock cuando los leí", comentó.

Notas relacionadas
Macarena Vélez acusa a madre de la hija de Said Palao de meterse en su relación cuando estaba con chico reality

Macarena Vélez acusa a madre de la hija de Said Palao de meterse en su relación cuando estaba con chico reality

LEER MÁS
Madre de la hija de Said Palao habla por primera vez sobre cómo es su relación con Alejandra Baigorria: “El hombre actúa de acuerdo a la mujer”

Madre de la hija de Said Palao habla por primera vez sobre cómo es su relación con Alejandra Baigorria: “El hombre actúa de acuerdo a la mujer”

LEER MÁS
Alejandra Baigorria y exnovia de Said Palao estuvieron juntas en la primera comunión de hija del chico reality

Alejandra Baigorria y exnovia de Said Palao estuvieron juntas en la primera comunión de hija del chico reality

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Silvia Cornejo reaparece tras comprometedoras imágenes de su esposo con posible indirecta a Magaly Medina: “A los que critican, neta dan risa”

Silvia Cornejo reaparece tras comprometedoras imágenes de su esposo con posible indirecta a Magaly Medina: “A los que critican, neta dan risa”

LEER MÁS
Esposo de Silvia Cornejo es ampayado entrando a hotel y saliendo de madrugada: estuvo celebrando en la noche con su expareja

Esposo de Silvia Cornejo es ampayado entrando a hotel y saliendo de madrugada: estuvo celebrando en la noche con su expareja

LEER MÁS
Magaly Medina critica a Waldir Felipa tras su ruptura con Daniela Darcourt: “Gracias a ella se volvió a hablar de él”

Magaly Medina critica a Waldir Felipa tras su ruptura con Daniela Darcourt: “Gracias a ella se volvió a hablar de él”

LEER MÁS
Bailarín Waldir Felipa confirma separación de Daniela Darcourt, pero aclara: "La amo hasta ahora"

Bailarín Waldir Felipa confirma separación de Daniela Darcourt, pero aclara: "La amo hasta ahora"

LEER MÁS
Macarena Vélez acusa a madre de la hija de Said Palao de meterse en su relación cuando estaba con chico reality

Macarena Vélez acusa a madre de la hija de Said Palao de meterse en su relación cuando estaba con chico reality

LEER MÁS
Waldir Felipa revela que Daniela Darcourt se quedará con perrito que adoptaron: "Es una manera de siempre tener contacto”

Waldir Felipa revela que Daniela Darcourt se quedará con perrito que adoptaron: "Es una manera de siempre tener contacto”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona vs Roma EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver partido por la Champions League femenina 2025-2026?

Defensor Sporting vs Peñarol EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por las semifinales de la Copa AUF?

Temblor en Perú HOY, 15 de octubre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Espectáculos

Magaly Medina critica a Waldir Felipa tras su ruptura con Daniela Darcourt: “Gracias a ella se volvió a hablar de él”

Esposo de Silvia Cornejo es ampayado entrando a hotel y saliendo de madrugada: estuvo celebrando en la noche con su expareja

Hija de Marcelo Tinelli expone cómo se lleva realmente con Milett Figueroa tras rumores de tensión entre ambas: "Nunca hubo nada"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luna Gálvez acusa a López Aliaga de robarle el partido a Castañeda: "Aprovechaste que estaba en UCI para falsificar su firma"

Ernesto Álvarez, primer ministro de José Jerí, criminalizaba marcha de la Generación Z: "Es un intento subversivo"

Walter Martínez jura como ministro de Justicia del gabinete de José Jerí

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025