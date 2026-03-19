Said Palao se pronunció por primera vez tras su ampay con mujeres en Argentina. Entre lágrimas, le pidió perdón en 'Esto es guerra' a su esposa, Alejandra Baigorria, quien horas antes había compartido públicamente su dolor al hablar sobre las fuertes imágenes expuestas por Magaly Medina.

El modelo se mostró muy conmovido al ver el video subido por la popular ‘Gringa de Gamarra’, en el que ella confesaba no saber qué pasaría con su familia y aparecía sin su anillo de matrimonio. En ese contexto, Palao aceptó tomar el micrófono en ‘EEG’ no solo para expresar su arrepentimiento, sino también para manifestar su compromiso de luchar por conseguir el perdón de ‘Ale’ y de respetar la decisión que ella tome, incluso si esta implicaba perderla para siempre.

“Es lo que corresponde. Primero, y sobre todo, pedirle perdón a mi esposa, a mi familia, por haberla envuelto en todo esto. Ella, como bien dice, no se merece todo lo que está pasando, no se merece que yo la haya expuesto sobremanera. No se merece ninguna de las cosas por las cuales le estoy haciendo pasar”, reflexionó el modelo.

El ‘guerrero’ reconoció que no valoró a Alejandra Baigorria a pesar de todo lo que ella había dado por la relación. “Creo que con las actitudes que he tenido no he sabido valorar absolutamente nada el cariño, el amor, la entrega que ella ha tenido hacia mí. Es muy difícil tratar de hilar tres palabras para decirle lo arrepentido que estoy de la situación”, agregó.

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