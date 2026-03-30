HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Jorge Nieto y Carlos Álvarez suben en las encuestas | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Cómico Cachay rompe en llanto durante entierro de Manolo Rojas: “Era como mi hermano menor, ha vivido en mi casa”

Cachay expresó su profunda tristeza por la pérdida de Manolo Rojas, a quien consideraba como un hermano. El cómico ambulante contó que vivieron juntos y que su madre lo crió como a un hijo.

La partida sorpresiva de Manolo Rojas, a sus 63 años, conmocionó a amigos y fans, entre ellos Cachay, quien rompió en llanto durante el entierro, recordando su estrecha amistad.
La partida sorpresiva de Manolo Rojas, a sus 63 años, conmocionó a amigos y fans, entre ellos Cachay, quien rompió en llanto durante el entierro, recordando su estrecha amistad.

La inesperada partida de Manolo Rojas ha generado diversas reacciones. Mientras algunos han optado por contar momentos anecdóticos que vivieron junto al actor cómico que partió a la eternidad a los 63 años, otros no han podido controlar su emoción y terminaron quebrándose frente a las cámaras de televisión. Eso pasó con Cachay, quien rompió en llanto durante el entierro, realizado el domingo 29 de marzo.

José Luis Cachay Ramos, conocido simplemente como Cachay, recordó con dolor el estrecho vínculo que tenía con Manolo Rojas, a quien habría conocido en Nazca, donde justamente el artista callejero habría iniciado con la comedia.

PUEDES VER: Cardiólogo que atendió a Manolo Rojas revela qué provocó el infarto inesperado del actor cómico: "Esto sirve para la reflexión"

lr.pe

Cómico Cachay rompe en llanto en Huachipa

El exparticipante de ‘Los cómicos ambulantes’ contó que la muerte de Manolo Rojas, ocurrida el viernes 27 de marzo, le tomó por sorpresa porque ocurrió de manera inesperada. Asimismo, llenó de elogios al actor cómico porque fue bondadoso con muchas personas.

“Triste… todos somos hijos de muerte, pero no pensé (que iba a morir) porque esto ha sido de la noche a la mañana (...) la gente lo quiere, la gente lo ama, porque ha sido una persona noble, una persona de corazón”, dijo entre lágrimas.

Asimismo, Cachay aseguró que más que un amigo, Manolo Rojas fue parte de su familia. “Me da mucha pena, era como mi hermano menor. Lo conozco, él ha vivido en mi casa, mi madre lo conocía, lo criaba como a un hijo”, añadió, no sin antes disculparse por haberse quebrado en pleno entierro. “Qué pena que se haya ido. Disculpen, es el desfogue que uno siente por el calor de la gente”, agregó. 

PUEDES VER: Wendy Sulca pide disculpas por desafortunada publicación de despedida a Manolo Rojas: "No era lo más apropiado"

lr.pe

Hijo de Manolo Rojas revela qué ocurrió con su padre

Durante el homenaje que le dedicó ‘El Reventonazo de la Chola’ a Manolo Rojas, su hijo Manuel apareció en un enlace en vivo desde el velorio y compartió cómo fueron los instantes previos al fallecimiento del reconocido actor cómico. En su testimonio, señaló que su padre comenzó a presentar malestares físicos pocas horas antes de morir. “Mi padre sentía dolor de cabeza, estaba sudando, necesitaba auxilio”, contó.

Manuel Rojas detalló que el artista empezó a sentirse mal en su casa, ubicada en el distrito de La Victoria. Frente a ello, la familia pidió un taxi con la intención de llevarlo de inmediato a una clínica cercana para que recibiera atención de emergencia. No obstante, su estado empeoró rápidamente. “Ya había llegado el taxi, pero lamentablemente, antes de que subiera, en la misma puerta de la casa, cayó al suelo y ya no tenía signos vitales”, relató.

Asimismo, indicó que fueron dos agentes quienes comprobaron primero la situación, y poco después llegaron dos unidades de bomberos que confirmaron el deceso.

El hijo de Manolo Rojas también recordó el duro momento que vivió al enterarse de lo ocurrido. “No podía creerlo cuando llegué. Sentía que todavía se podía hacer algo, estaba desesperado. Quise intentar trasladarlo a un hospital, pero ya me habían dicho que no era posible reanimarlo”, manifestó.


Notas relacionadas
Cardiólogo que atendió a Manolo Rojas revela qué provocó el infarto inesperado del actor cómico: "Esto sirve para la reflexión"

Cardiólogo que atendió a Manolo Rojas revela qué provocó el infarto inesperado del actor cómico: "Esto sirve para la reflexión"

LEER MÁS
¿Quiénes son los herederos de Manolo Rojas? La historia y legado del querido cómico peruano

¿Quiénes son los herederos de Manolo Rojas? La historia y legado del querido cómico peruano

LEER MÁS
Hijo de Manolo Rojas se conmueve en homenaje póstumo en Huaral y pide respetar decisión de sepultar al actor cómico en Lima

Hijo de Manolo Rojas se conmueve en homenaje póstumo en Huaral y pide respetar decisión de sepultar al actor cómico en Lima

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cardiólogo que atendió a Manolo Rojas revela qué provocó el infarto inesperado del actor cómico: "Esto sirve para la reflexión"

Cardiólogo que atendió a Manolo Rojas revela qué provocó el infarto inesperado del actor cómico: "Esto sirve para la reflexión"

LEER MÁS
Wendy Sulca pide disculpas por desafortunada publicación de despedida a Manolo Rojas: "No era lo más apropiado"

Wendy Sulca pide disculpas por desafortunada publicación de despedida a Manolo Rojas: "No era lo más apropiado"

LEER MÁS
Esposa de reportero de Magaly Medina lo acusa de infiel y revela fotos besándose con otra mujer: “No te importó perder a tu familia”

Esposa de reportero de Magaly Medina lo acusa de infiel y revela fotos besándose con otra mujer: “No te importó perder a tu familia”

LEER MÁS
Hijo de Manolo Rojas se conmueve en homenaje póstumo en Huaral y pide respetar decisión de sepultar al actor cómico en Lima

Hijo de Manolo Rojas se conmueve en homenaje póstumo en Huaral y pide respetar decisión de sepultar al actor cómico en Lima

LEER MÁS
Paul Michael termina su relación con Pamela López y ella rompe en llanto: “Ni el cacas (Cueva) se atrevería a tanto”

Paul Michael termina su relación con Pamela López y ella rompe en llanto: “Ni el cacas (Cueva) se atrevería a tanto”

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Un nuevo secreto de Egipto bajo la arena: investigadores italianos plantean la posible existencia de una segunda esfinge bajo las pirámides de Giza

¿Se puede votar con DNI vencido en las Elecciones Perú 2026?

Bolivia vs Irak: fecha, hora y canal de la final por el repechaje al Mundial 2026

Espectáculos

Cardiólogo que atendió a Manolo Rojas revela qué provocó el infarto inesperado del actor cómico: "Esto sirve para la reflexión"

Jesús Alzamora habla por primera vez sobre su infidelidad a María Paz Gonzales-Vigil en Colombia: “Le pedí perdón de rodillas”

Shirley Arica revela por qué no funcionó su relación con su exesposo Rodney Pío, padre de su hija: "Se la daba de cómodo"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Se puede votar con DNI vencido en las Elecciones Perú 2026?

Fuerzas Armadas abaten a dos narcoterroristas en el VRAEM conocidos con los alias “David” y “Ramírez”

Tomás Atarama: “Los influencers juegan un rol importante para los electores jóvenes”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025