La partida sorpresiva de Manolo Rojas, a sus 63 años, conmocionó a amigos y fans, entre ellos Cachay, quien rompió en llanto durante el entierro, recordando su estrecha amistad.

La partida sorpresiva de Manolo Rojas, a sus 63 años, conmocionó a amigos y fans, entre ellos Cachay, quien rompió en llanto durante el entierro, recordando su estrecha amistad.

La inesperada partida de Manolo Rojas ha generado diversas reacciones. Mientras algunos han optado por contar momentos anecdóticos que vivieron junto al actor cómico que partió a la eternidad a los 63 años, otros no han podido controlar su emoción y terminaron quebrándose frente a las cámaras de televisión. Eso pasó con Cachay, quien rompió en llanto durante el entierro, realizado el domingo 29 de marzo.

José Luis Cachay Ramos, conocido simplemente como Cachay, recordó con dolor el estrecho vínculo que tenía con Manolo Rojas, a quien habría conocido en Nazca, donde justamente el artista callejero habría iniciado con la comedia.

Cómico Cachay rompe en llanto en Huachipa



El exparticipante de ‘Los cómicos ambulantes’ contó que la muerte de Manolo Rojas, ocurrida el viernes 27 de marzo, le tomó por sorpresa porque ocurrió de manera inesperada. Asimismo, llenó de elogios al actor cómico porque fue bondadoso con muchas personas.

“Triste… todos somos hijos de muerte, pero no pensé (que iba a morir) porque esto ha sido de la noche a la mañana (...) la gente lo quiere, la gente lo ama, porque ha sido una persona noble, una persona de corazón”, dijo entre lágrimas.

Asimismo, Cachay aseguró que más que un amigo, Manolo Rojas fue parte de su familia. “Me da mucha pena, era como mi hermano menor. Lo conozco, él ha vivido en mi casa, mi madre lo conocía, lo criaba como a un hijo”, añadió, no sin antes disculparse por haberse quebrado en pleno entierro. “Qué pena que se haya ido. Disculpen, es el desfogue que uno siente por el calor de la gente”, agregó.

Hijo de Manolo Rojas revela qué ocurrió con su padre



Durante el homenaje que le dedicó ‘El Reventonazo de la Chola’ a Manolo Rojas, su hijo Manuel apareció en un enlace en vivo desde el velorio y compartió cómo fueron los instantes previos al fallecimiento del reconocido actor cómico. En su testimonio, señaló que su padre comenzó a presentar malestares físicos pocas horas antes de morir. “Mi padre sentía dolor de cabeza, estaba sudando, necesitaba auxilio”, contó.

Manuel Rojas detalló que el artista empezó a sentirse mal en su casa, ubicada en el distrito de La Victoria. Frente a ello, la familia pidió un taxi con la intención de llevarlo de inmediato a una clínica cercana para que recibiera atención de emergencia. No obstante, su estado empeoró rápidamente. “Ya había llegado el taxi, pero lamentablemente, antes de que subiera, en la misma puerta de la casa, cayó al suelo y ya no tenía signos vitales”, relató.

Asimismo, indicó que fueron dos agentes quienes comprobaron primero la situación, y poco después llegaron dos unidades de bomberos que confirmaron el deceso.

El hijo de Manolo Rojas también recordó el duro momento que vivió al enterarse de lo ocurrido. “No podía creerlo cuando llegué. Sentía que todavía se podía hacer algo, estaba desesperado. Quise intentar trasladarlo a un hospital, pero ya me habían dicho que no era posible reanimarlo”, manifestó.



