Muere Manolo Rojas, actor cómico peruano, a los 63 años
Cuerpo de Manolo Rojas fue encontrado al costado de su vivienda, dentro de su camioneta.
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El actor Manolo Rojas falleció la noche del 27 de marzo. Según América TV, su cuerpo fue encontrado al costado de su vivienda en La Victoria, dentro de una camioneta. Las autoridades llegaron al lugar de los hechos, y las circunstancias de su muerte aún están bajo investigación.
Los familiares del querido humorista se acercaron al lugar de los hechos, exactamente en la calle Santa Catalina, y protagonizaron escenas de dolor al enterarse de la trágica noticia. Incluso, compañeros que tuvo Rojas a lo largo de su extensa carrera en la televisión peruana lo despidieron con emotivos mensajes.
Ampliaremos en breve…
Cuerpo de Manolo Rojas fue encontrada en su camioneta blanca. Foto: América TV.