Muere Manolo Rojas, actor cómico peruano, a los 63 años

Manolo Rojas era considerado uno de los actores cómicos más queridos. Foto: Instagram.

Manolo Rojas era considerado uno de los actores cómicos más queridos. Foto: Instagram.

El actor Manolo Rojas falleció la noche del 27 de marzo. Según América TV, su cuerpo fue encontrado al costado de su vivienda en La Victoria, dentro de una camioneta. Las autoridades llegaron al lugar de los hechos, y las circunstancias de su muerte aún están bajo investigación.

Los familiares del querido humorista se acercaron al lugar de los hechos, exactamente en la calle Santa Catalina, y protagonizaron escenas de dolor al enterarse de la trágica noticia. Incluso, compañeros que tuvo Rojas a lo largo de su extensa carrera en la televisión peruana lo despidieron con emotivos mensajes.

Ampliaremos en breve…