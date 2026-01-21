HOYSuscripcion LR Focus

Alfredo Benavides estaría fuera de ATV tras la cancelación de su programa: “Se quedó sin chamba”

Según el pódcast Show Pe, el canal no tendría dinero para el programa de Benavides, motivo por el que habría frenado el proyecto antes de que siquiera llegue a estrenarse.

ATV decidió darle de baja al programa de Alfredo Benavides antes de que salga al aire, según pódcast.
ATV decidió darle de baja al programa de Alfredo Benavides antes de que salga al aire, según pódcast.

El cómico Alfredo Benavides anunció un proyecto en ATV, justo después de que su hermano Jorge alistara maletas y se fuera a Panamericana Televisión con un nuevo programa. No obstante, todo parece indicar que sus planes se quedaron en el aire, ya que, según el podcast Show Pe, el canal habría decidido dar de baja y cancelarlo antes de que salga al aire.

En el podcast emitido por YouTube soltaron una bomba sobre el popular ‘niño Alfredito’. De acuerdo con información de los conductores, el regreso de Benavides en el canal de la avenida Arequipa se habría cancelado. En el espacio comentaron que el proyecto se enfrió por completo y que, si las cosas seguían así, el cómico podría terminar buscando otra casa televisiva para no quedarse fuera de la pantalla.

PUEDES VER: Melcochita critica a Alfredo Benavides por cuestionar a JB tras su salida a Panamericana: “Un hermano no debe envidiar”

lr.pe

"Lamentablemente en el canal le han dicho: 'No hay dinero'"

"Este personaje se queda sin chamba en ATV y lo va a llamar a su hermano de pronto para que ingrese a Panamericana. Es un caballero… ATV estaba preparando un programa humorístico; de hecho, lo presentaron, Magaly lo presentó en el canal hace un par de meses diciendo: 'Él es el nuevo jale de ATV'... lamentablemente en el canal le han dicho (no hay dinero)", señaló Jhon Cano.

Hasta el momento, el humorista no ha brindado ninguna declaración ante los rumores que circulan en las redes sociales. Tampoco ha confirmado si su proyecto sigue en pie o si, finalmente, quedó descartado tras los cambios en el canal.

PUEDES VER: Alfredo Benavides descarta seguir a su hermano Jorge Benavides a Panamericana y explica el por qué

lr.pe

Jorge Benavides lanza promo con imitaciones de Trump y Maduro ante su regreso a Panamericana

Jorge Benavides presentó el primer adelanto de su regreso a Panamericana TV. Aunque el clip dura unos pocos segundos, la promoción llamó la atención por su fuerte carga de sátira política y por revelar a dos nuevos personajes inspirados en líderes internacionales, rebautizados como Donald Mitrump y Nicolás Masduro.

La escena inicia con una falsa noticia de “último minuto”, en la que el personaje inspirado en Donald Trump aparece diciendo: “Good morning. Mis fuerzas de élite me acaban de confirmar que ya lo tenemos”.

