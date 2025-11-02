Horas antes del mensaje de Grupo 5, Siwon de SUPER JUNIOR había expresado su deseo de conocer al conjunto peruano. | Foto: composición LR/AFP

Grupo 5 desató la euforia entre sus seguidores al lanzar una invitación directa a Choi Siwon, integrante de la legendaria banda de k-pop SUPER JUNIOR, con el objetivo de concretar una colaboración musical entre ambas agrupaciones. El 1 de noviembre, la orquesta piurana, bajo el liderazgo de Christian Yaipén, utilizó sus redes sociales para extender públicamente el llamado al artista surcoreano, proponiendo unir talentos en una cumbia sin precedentes.

Lo que comenzó como una recomendación de fans —cuando Siwon escuchó por primera vez una canción de Grupo 5— ha evolucionado rápidamente en una propuesta formal. Elmer, Andy y Christian Yaipén se mostraron entusiasmados con la posibilidad de compartir escenario con SUJU, una alianza que, sin duda, marcaría un antes y un después en la historia de la música peruana y surcoreana, al reunir a dos íconos de sus respectivas culturas.

"¡Hagamos realidad esta colaboración!": Grupo 5 hace llamado a Siwon de SUPER JUNIOR

"Hola, Siwon. Este es Grupo 5. Hicimos este video para agradecerte por escuchar nuestra banda", expresó Christian al inicio de un clip grabado en inglés, idioma que el artista surcoreano domina junto a su lengua natal. Con entusiasmo, el líder del conjunto peruano aprovechó la ocasión para destacar la conexión que comparten con SUPER JUNIOR a través de sus admiradores y lanzó una propuesta directa: "Descubrimos que compartimos muchas fans y estaríamos muy felices de hacer cumbia con ustedes, chicos".

El cantante, acompañado por sus hermanos, no escatimó en muestras de cariño y reiteró el deseo de concretar una colaboración musical entre ambas agrupaciones. "Saludos desde Perú, con todo nuestro amor. ¡Grupo 5! ¡Hagamos realidad esta colaboración!", cerró con una amplia sonrisa que fue compartida por Andy y Elmer. Además, en la descripción del video, animaron a sus seguidores a etiquetar tanto a Siwon como a SUJU para que el mensaje llegue directamente a ellos.

Siwon de SUPER JUNIOR quiere conocer a Grupo 5

El pedido de Grupo 5 para colaborar con SUPER JUNIOR llegó tan solo horas después de que Siwon expresara sus deseos de conocer al conjunto piurano. El cantante de 39 años hizo esta declaración en una transmisión por TikTok, tras enterarse por sus fans de que había salido en las noticias de Perú luego de escuchar en sus directos a la orquesta. "Group Five (Grupo 5), realmente respeto su música, realmente amo su música", dijo mientras bailaba 'Amor de mis amores', tema que se encontraba poniendo en ese momento. "Realmente me encantaría conocerlos", agregó, dejando abierta la puerta para un encuentro en persona.

Fue precisamente 'Amor de mis amores' una de las canciones de Grupo 5 que los peruanos le recomendaron a Siwon durante uno de sus directos, semanas después del multitudinario concierto del grupo de k-pop en Lima por su aniversario número 20. El cantante quedó fascinado con el tema en particular y lo repitió en varias oportunidades, algo poco usual en él.

En ese contexto, su entusiasmo provocó inmediatos pedidos de colaboración y llegó a oídos de Grupo 5, quienes no solo le dedicaron una publicación de agradecimiento en sus redes sociales, sino que también comenzaron a seguirlo tanto a él como a SUPER JUNIOR, compartieron desde Chile los carteles del show de la boyband en ese país e incluso habrían apoyado al actor en una de sus batallas en TikTok.

Ahora, con el video en el que Christian, Andy y Elmer Yaipén invitan directamente a los idols a colaborar, la posibilidad de una alianza musical entre los dos grupos ya no parece tan lejana. Los fans, que han sido el puente entre ambos, celebran esta iniciativa como un momento histórico. Aunque SJ ha trabajado con artistas latinoamericanos como Reik y Leslie Grace, nunca antes ha incursionado en un género como la cumbia, lo que convierte esta propuesta en una oportunidad única para fusionar culturas y marcar un antes y un después en la música global.