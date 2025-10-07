Kike Farro reveló que fue operado en España y Christian Yaipén no tardó en reaccionar. | Foto: composición LR/Instagram

Kike Farro reveló que fue operado en España y Christian Yaipén no tardó en reaccionar. | Foto: composición LR/Instagram

La reciente operación de emergencia a la que fue sometido Kike Farro en Madrid ha generado una ola de reacciones en el mundo de la cumbia. El cantante, recordado como una de las voces más elegantes de Grupo 5 y Los Caribeños de Guadalupe, enfrenta una delicada condición médica que lo llevó al quirófano. Entre los mensajes de apoyo, destacó el de Christian Yaipén, actual líder de Grupo 5, quien hizo un pedido público a través de sus redes sociales a raíz de esta situación.

Farro, de 61 años, compartió una imagen acompañada de un mensaje desde la clínica de la Universidad de Navarra en Pamplona, que encendió las alertas entre sus seguidores. Aunque no ha revelado detalles sobre sus síntomas, el diagnóstico fue claro: estenosis cervical severa, una afección que compromete las vértebras del cuello y puede afectar la médula espinal.

TE RECOMENDAMOS MEDICINA CHINA: SECRETOS ANCESTRALES PARA SANAR CON DAVID RODRÍGUEZ Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

Christian Yaipén hace llamado tras operación de Kike Farro

El cantante Christian Yaipén se pronunció en redes sociales con un mensaje breve pero lleno de afecto: "Una oración por mi tío", escribió, junto a una fotografía de Kike Farro en el hospital, emojis de carita llorando y la canción 'El cobarde', uno de los temas más emblemáticos del intérprete.

Aunque no existe un vínculo sanguíneo entre ambos y coincidieron por poco tiempo en Grupo 5, el actual líder de la agrupación dejó en evidencia el profundo respeto y cariño que siente por Farro, quien compartió escenario con su fallecido padre, Elmer Yaipén, durante una de las etapas más emblemáticas del grupo monsefuano.

Christian Yaipén se pronuncia tras operación de Kike Farro. Foto: captura Instagram

¿Qué pasó con Kike Farro, excantante de Grupo 5?

Kike Farro fue sometido a una operación debido a una estenosis degenerativa en las vértebras C3, C4 y C5, condición que genera presión sobre la médula espinal y puede provocar dolor, debilidad o problemas de movilidad.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Aunque no ha brindado mayores detalles sobre su estado actual, el cantante agradeció públicamente las muestras de cariño y pidió que las oraciones continúen. Cabe recordar que en septiembre de 2025, el 'Caballero de la Cumbia' canceló una presentación por motivos de salud, si bien no confirmó si ese episodio estaba relacionado con la condición médica que lo llevó al quirófano.