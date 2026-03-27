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Yiddá Eslava genera preocupación tras desmayarse en plena transmisión en vivo de ‘La granja VIP’

El programa dejó de transmitir durante varias horas tras el desmayo de Yiddá Eslava, mientras que los seguidores del reality se mostraron preocupados por el estado de salud de la exchica reality.

Yiddá Eslava se desmayó en 'La granja VIP'. Foto: composición LR/Panamericana
Yiddá Eslava se desmayó en 'La granja VIP'. Foto: composición LR/Panamericana

Yiddá Eslava encendió las alarmas tras sufrir un desmayo durante la transmisión en vivo 24/7 del reality de convivencia 'La granja VIP', emitido a través de su canal de YouTube. El incidente ocurrió la madrugada del 27 de marzo y quedó registrado por las cámaras del programa, generando inmediata preocupación entre sus compañeros y los seguidores del programa.

“¡Ayuden, por favor!”, se escucha gritar a uno de los participantes en medio del tenso momento, justo antes de que la transmisión fuera interrumpida. Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial sobre el estado de salud de la exchica reality, quien estaría internada en una clínica tras desmayarse.

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Yiddá Eslava es auxiliada por sus compañeros tras desmayarse en 'La granja VIP' en vivo

El desmayo de Yiddá Eslava ocurrió mientras compartía con otros participantes en la cocina de 'La granja VIP'. En las imágenes se observa que se encontraba junto con Shirley Arica y Miguel Vergara, mientras que Paty Lorena, Samahara Lobatón y Mónica Torres conversaban sobre las labores del reality y el cuidado de los animales.

En un momento, Miguel Vergara la toma del brazo para dirigirse hacia la sala; sin embargo, al avanzar unos pasos, la actriz se desvanece en la puerta y cae al suelo. De inmediato, varios de sus compañeros acudieron en su ayuda, entre ellos Jesús Barco, quien recientemente ingresó al programa, así como Renato Rossini Jr., Diego Chávarri y Melissa Klug.

La situación generó gran tensión dentro del reality, provocando que la transmisión en vivo fuera cortada abruptamente. En su lugar, apareció un mensaje dirigido a los espectadores: “Atención granjeros: un pequeño desorden en el corral, ya lo estamos poniendo en orden… seguimos en vivo”. Posteriormente, según difundió el portal Instarándula, se filtraron audios en los que se escucharía a miembros de la producción solicitando abrir paso para el ingreso de una ambulancia.

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Internautas preocupados por la salud de Yiddá Eslava tras desmayarse

Tras lo ocurrido, las imágenes del desmayo de Yiddá Eslava se viralizaron rápidamente en redes sociales, en el que los usuarios e internautas expresaron su preocupación por su estado de salud. Muchos seguidores del reality exigieron información y una actualización oficial sobre la condición de la participante.

Horas después, la transmisión de 'La granja VIP' se reanudó; sin embargo, Yiddá Eslava no volvió a aparecer en cámaras, lo que incrementó la preocupación entre los seguidores del reality. Además, se pudo observar el cuarto que compartía con Mónica Torres completamente vacío, con la presencia únicamente de la actriz.

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