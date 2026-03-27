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Espectáculos

Pamela López rompe en llanto al revelar que Christian Cueva la podría dejar sin nada a ella y sus hijos: "Nada que nos ampare"

Pamela López confesó en ‘La granja VIP’ su temor por el futuro de sus hijos tras su conflicto con Christian Cueva y además señaló que la casa donde vive con sus menores, el futbolista lo transfirió a "testaferros".

Pamela López sigue dando que hablar en 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Captura/X/YouTube
Pamela López sigue dando que hablar en 'La granja VIP'. Foto: Composición LR/Captura/X/YouTube

Pamela López protagonizó uno de los momentos más sensibles de 'La granja VIP' al sincerarse sobre el conflicto que mantiene con Christian Cueva y el escenario económico que, según relató, enfrenta junto a su familia. Durante una conversación con sus compañeros del reality de Panamericana TV, la influencer dijo sentirse desprotegida y expuso su temor por el futuro de sus hijos, en medio del proceso de separación con el futbolista.

La aún esposa de Christian Cueva aseguró que antes de ingresar al programa acudió a una conciliación en la que escuchó propuestas que no respondían a sus expectativas. En ese contexto, sostuvo que los bienes considerados en el divorcio serían limitados y que la vivienda donde residen sus menores no le ofrecería una garantía definitiva.

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Pamela López llora y hace dura confesión sobre Christian Cueva

En una de las escenas más comentadas de 'La granja VIP', Pamela López se mostró visiblemente afectada al recordar la reunión de conciliación que, según dijo, sostuvo con Christian Cueva poco antes de ingresar al espacio de convivencia. La influencer relató que en esa cita el futbolista le propuso asumir directamente el pago del colegio, mientras que dentro del proceso de divorcio solo figuraría una camioneta —que, de acuerdo con su versión, él ha venido utilizando— y un terreno valorizado en mil soles.

Su testimonio se volvió aún más duro cuando se refirió a la situación patrimonial que rodea a sus hijos. Pamela López afirmó que la casa donde viven los menores ya habría sido transferida a terceros, por lo que siente que no existe una protección real para ella ni para su familia. “No hay nada que me ampare a mí y a mis hijos”, expresó entre lágrimas en el reality, dejando en evidencia la frustración que le genera no contar, según su relato, con una seguridad estable de cara al futuro.

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Pamela López no pudo matricular a sus hijos en el colegio

El conflicto expuesto por Pamela López no solo involucra el plano sentimental o patrimonial. Durante otra conversación en 'La granja VIP', la animadora de eventos reveló que mantiene una deuda de S/60.000 con el centro educativo de sus hijos, cifra que terminó golpeando directamente la situación escolar de los menores. La confesión sorprendió a sus compañeros del programa, pues dejó al descubierto que los niños no estaban matriculados al momento de su ingreso al reality.

“Yo tengo un problema bien bravo. Debo S/60.000 en el colegio”, contó Pamela López al inicio del diálogo, en el que además explicó que no había logrado completar la matrícula por no haber cubierto esa pensión pendiente. La expareja de Christian Cueva dijo que entró al programa con el corazón cargado y que incluso evitaba profundizar en el tema para no quebrarse emocionalmente. “No los matriculé porque no he pagado esa pensión”, señaló, antes de admitir que no sabía en qué colegio terminarían estudiando sus hijos.

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