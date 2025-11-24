Pese a las fuertes críticas por su última película, 'La habitación negra', Yiddá Eslava anunció que está lista para producir y protagonizar un nuevo filme basado en su vida personal. Frente a cámaras, la actriz reveló que la cinta será una adaptación de un libro que escribió durante su relación con Julián Zucchi, padre de sus dos hijos.

Eslava, conocida por ser el rostro principal de sus producciones, adelantó que esta película abordará sus pasadas relaciones amorosas bajo el título ‘Por eso son mis exs". Recientemente, la actriz reveló al 'Flanco' Granda que tenía en mente nuevos proyectos que le gustaría llevar pronto a la pantalla grande. Este anuncio reafirma su compromiso con el séptimo arte, pese al fracaso en taquilla con 'La habitación negra'.

Yiddá Eslava anuncia nueva película

Al ser abordada por las cámaras de 'Ciudad Show', Yiddá Eslava reveló que se animará a lanzar una nueva producción audiovisual. "Tengo otra película que no es una comedia romántica, se llama 'Por eso son mis exs, que la gente dice 'ay, habla de sus exs'. Sí pues, es sobre mis exs. Todos tenemos exs", argumentó.

La productora contó que, para escribir el libro en el que se basará esta cinta, se reunió con sus exparejas. "Lo que pasa es que es un libro. Yo escribí un libro estando con Julián. Es más, me reuní con mis exenamorados, me tomé un café con mis exenamorados para ser lo más sincera posible", relató.

¿Cómo le fue a 'La habitación negra' en la taquilla nacional?

'La habitación negra', película producida y protagonizada por Yiddá Eslava, se estrenó en cines nacionales el pasado 30 de octubre. Según Maykoll Calderón vía X, la cinta de terror acumuló apenas 24000 espectadores hasta el 9 de noviembre, lo que generó su retiro acelerado de la cartelera.

Aunque en su primer fin de semana reunió a 16000 asistentes, la cifra bajó drásticamente en las siguientes semanas. Probablemente, las polémicas declaraciones de Yiddá Eslava - como "protagonizo mis películas porque me da la gana" - contribuyeron a que la cinta sea un fracaso en taquillas.